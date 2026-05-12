La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informó que quedó nuevamente habilitado el tránsito vehicular en calle 63 entre 54 y 56, luego de finalizar las tareas correspondientes en ese sector.

Además, durante la jornada de ayer comenzaron los trabajos de movimiento de suelo sobre calle 65 entre 52 y 54. Según indicaron desde el municipio, estas tareas forman parte de una nueva etapa del plan de pavimentación que se viene ejecutando en distintos puntos de la ciudad.

Por otro lado, se completó el hormigonado en calle 65 entre 54 y 56. Debido a los tiempos de fraguado necesarios para garantizar la correcta consolidación del pavimento, esa arteria permanecerá cerrada al tránsito durante aproximadamente un mes.

Desde el área de Obras Públicas solicitaron circular con precaución en las zonas intervenidas y respetar la señalización correspondiente mientras continúan los trabajos.