El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este martes 12 de mayo a $1.365,65 para la compra y $1.417,11 para la venta, sin registrar cambios respecto al cierre anterior.

En tanto, el dólar blue opera a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, manteniéndose como una de las referencias más observadas del mercado informal.

Por otro lado, el dólar mayorista se ubica en $1.382,50 para la compra y $1.391,50 para la venta, valor que sirve como referencia para las operaciones comerciales y financieras.

En los mercados financieros, el dólar MEP cotiza a $1.425,02, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanza los $1.479,79.

Además, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, se vende a $1.839,50.

Las cotizaciones son monitoreadas de cerca por inversores, empresas y consumidores, en una jornada marcada por la expectativa sobre la evolución económica y financiera del país.