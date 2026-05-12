Trasladaron a Ezeiza la avioneta narco secuestrada en Vera

La Policía Federal Argentina trasladó este sábado hacia Ezeiza la avioneta Cessna 210 secuestrada días atrás en un operativo antidroga realizado en Vera, provincia de Santa Fe. La aeronave había sido utilizada para transportar 442 kilos de cocaína.

El vuelo fue realizado por pilotos de la propia fuerza federal y coordinado por la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico. Según indicaron fuentes vinculadas a la causa, la avioneta permanecerá en un hangar de Ezeiza hasta ser derivada a un depósito judicial.

Un día antes, también había sido trasladada la droga secuestrada hasta la sede de la Superintendencia en el barrio porteño de Montserrat. La cocaína será destruida por disposición de la PROCUNAR, el organismo especializado en delitos de narcotráfico que interviene en la investigación.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue que la aeronave había ingresado desde Bolivia utilizando una matrícula argentina falsa. Tras una inspección en el fuselaje, los peritos descubrieron que el registro original boliviano estaba oculto debajo de un ploteo colocado de manera prolija.

En el operativo fueron detenidas ocho personas, entre ellas el piloto y el copiloto, ambos de nacionalidad boliviana. Además, se secuestraron dos camionetas, dos camiones, equipos satelitales Starlink y bidones con combustible.

La investigación continúa bajo la órbita de los fiscales Diego Iglesias y Matías Scilabra, quienes buscan determinar quiénes integran la organización detrás del cargamento narco. Entre las hipótesis, aparece el posible vínculo con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los principales operadores del tráfico de drogas en Sudamérica.