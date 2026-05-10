Venado Tuerto reabre la plaza San Martín hoy, domingo 10

Reabre la plaza San Martín en Venado Tuerto

El histórico paseo céntrico volverá a habilitarse este domingo desde las 15 tras una renovación integral. Habrá actividades y nuevos espacios recreativos para toda la familia.

La ciudad de Venado Tuerto se prepara para vivir una jornada especial este domingo 10 de mayo con la reapertura de la plaza San Martín, uno de los espacios públicos más emblemáticos y concurridos de la ciudad.

Luego de varios meses de obras y de una postergación por las condiciones climáticas, el tradicional paseo céntrico volverá a abrir sus puertas desde las 15 horas con una propuesta pensada para toda la comunidad.

La obra de puesta en valor fue impulsada de manera conjunta entre el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Venado Tuerto, con el objetivo de modernizar y renovar distintos sectores del espacio público.

Entre las principales novedades se destacan los nuevos juegos infantiles, que fueron completamente renovados y ampliados para brindar más opciones recreativas a los chicos. Además, se realizaron mejoras generales en distintos sectores de la plaza para optimizar la circulación y la estadía de los vecinos.

En este marco, desde el municipio adelantaron que la reapertura contará con actividades especiales, propuestas recreativas y distintas sorpresas para acompañar el regreso de uno de los puntos históricos de encuentro de la ciudad.

La plaza San Martín forma parte de la identidad histórica de Venado Tuerto y su reinauguración genera expectativa entre vecinos y familias que volverán a disfrutar del renovado espacio público.