Alerta amarilla por frío extremo y nevadas en distintas regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo y nevadas para este domingo 10 de mayo, en el marco del ingreso de aire frío que afecta a distintas regiones del país.

Según el organismo, la advertencia por bajas temperaturas alcanza a Misiones, Corrientes, San Luis, Córdoba, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Jujuy. En estas zonas, las mínimas podrían ubicarse cerca de los 0°C.

El SMN indicó que estas condiciones pueden representar un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente en niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Por otro lado, la alerta amarilla por nevadas rige para Santa Cruz. Allí se esperan nevadas persistentes, de variada intensidad, con acumulados estimados entre 20 y 30 centímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados en forma puntual.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar traslados innecesarios, circular solo con vehículos preparados para hielo o nieve y revisar techos, canaletas y desagües.

Además, se aconseja ventilar los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, contar con agua potable, alimentos no perecederos y preparar un kit de emergencia con linterna, pilas, mantas, botiquín y medicamentos.

En el AMBA, la jornada se presentará fría, con temperaturas estimadas entre los 5°C y los 15°C, cielo mayormente despejado y ráfagas de viento durante el mediodía y la tarde.