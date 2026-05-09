Faustino Oro hizo historia y es Gran Maestro a los 12 años

Faustino Oro logró el título de Gran Maestro

El joven argentino alcanzó la norma definitiva en el Abierto de Cerdeña y se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia.

El ajedrecista argentino Faustino Oro volvió a hacer historia en el ajedrez mundial. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, logró el título de Gran Maestro tras completar la última norma necesaria durante su participación en el Abierto de Cerdeña, en Italia.

El joven nacido en el barrio porteño de San Cristóbal llegó al torneo con un Elo de 2629 y se mantuvo invicto luego de ocho rondas, con cinco victorias y tres empates. A lo largo de la competencia derrotó al alemán Gerhard Lorscheid, al francés Alexis Tahay, al italiano Guido Caprio y al polaco Bartlomiej Niedbala.

Además, hizo tablas frente a los indios Adharsh Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Leon Mendonca, resultados que le permitieron alcanzar la performance necesaria para obtener la norma definitiva de Gran Maestro.

El momento clave llegó tras vencer con piezas blancas a Niedbala y sumar seis puntos sobre ocho posibles. Incluso una eventual derrota en la última ronda frente al ruso Ian Nepomniachtchi no modificará el resultado histórico, debido al alto ranking Elo de su rival.

Con esta marca, Faustino se transformó en el segundo Gran Maestro más joven de todos los tiempos y ratificó su lugar como una de las mayores promesas del deporte argentino.

No es la primera vez que rompe récords. En junio de 2024 ya había sido el Maestro Internacional más joven de la historia con apenas 10 años, 8 meses y 16 días. Además, en mayo de este año alcanzó su mejor ranking Elo clásico con 2528 puntos.

El domingo desde las 4:30 de la madrugada de Argentina disputará la última partida del certamen, con la posibilidad de cerrar oficialmente otra actuación histórica en el circuito internacional.