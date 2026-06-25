La Selección argentina se prepara para enfrentar a Jordania en su tercer partido del Mundial, un encuentro que podría marcar el debut de hasta siete futbolistas que todavía no sumaron minutos en la máxima cita del fútbol.

Con la clasificación bien encaminada, el entrenador Lionel Scaloni analiza realizar algunas modificaciones en el equipo para administrar cargas y darles rodaje a jugadores que esperan su oportunidad.

Uno de los cambios podría darse en el arco. Si Emiliano "Dibu" Martínez recibe descanso, Gerónimo Rulli tendría la posibilidad de disputar su primer partido en un Mundial, luego de integrar el plantel campeón en Qatar 2022 sin ingresar. También Juan Musso podría hacer su estreno absoluto en la Copa del Mundo.

En la defensa ya está descartada la presencia de Cristian Romero por una molestia en la rodilla derecha sufrida en el partido frente a Austria. Nicolás Otamendi mantendría su lugar y, si Scaloni decide rotar, Marcos Senesi podría ingresar y debutar en el certamen.

En el mediocampo aparece el nombre de Giovani Lo Celso, quien se perdió el Mundial de Qatar por lesión. Aunque integró el plantel en Rusia 2018, nunca tuvo la oportunidad de jugar un partido mundialista y ahora podría sumar sus primeros minutos.

Otro de los candidatos a debutar es Valentín Barco. El ex Boca llega tras una destacada temporada en el Racing de Estrasburgo, que derivó en su transferencia al Chelsea, y dejó una buena imagen en los amistosos previos al torneo, incluido un gol frente a Islandia.

La lista de posibles debutantes se completa con Giuliano Simeone y José Manuel López, dos delanteros que representan el recambio generacional de la Selección argentina. Simeone aparece con mayores posibilidades de sumar minutos, mientras que López tendría una competencia más exigente por el puesto, ya que Julián Álvarez sería el principal candidato para integrar el equipo titular.

El encuentro frente a Jordania no solo será importante para seguir consolidando el rendimiento del equipo, sino también para que varios futbolistas comiencen a escribir su propia historia con la camiseta argentina en una Copa del Mundo.