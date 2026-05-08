Villa Cañás suma una nueva cuadra de pavimento

sectores de la ciudad. Esta semana comenzaron los trabajos en calle 65, entre 54 y 56, donde ya se ejecutan las primeras tareas de obra.

Según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas, en una primera etapa se realizaron movimientos y nivelación de suelo. Luego, se inició la colocación de hormigón elaborado en una de las manos de la cuadra intervenida.

La obra se lleva adelante con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, a través del Programa Obras Urbanas, y forma parte de un plan destinado a mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación para los vecinos.

Hasta el momento, ya fueron pavimentadas de manera completa tres arterias de las siete previstas: calle 61 entre 56 bis y 58, calle 63 entre 54 y 56, y calle 57 entre 40 y 42.