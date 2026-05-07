El mercado cambiario comenzó la jornada de este jueves 7 de mayo con nuevas referencias para el dólar en sus distintas cotizaciones.

Según los valores informados al inicio de la rueda, el dólar oficial en el Banco Nación abrió a $1.357,19 para la compra y $1.408,27 para la venta.

Por otro lado, el dólar blue se ubicó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, manteniéndose en niveles similares a los registrados en las últimas jornadas.

En tanto, el dólar mayorista inició operaciones a $1.379 para la compra y $1.388 para la venta, referencia clave para el comercio exterior y las operaciones financieras.

Además, las cotizaciones financieras mostraron valores más elevados. El dólar MEP cotizó a $1.427,88, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se posicionó en $1.479,87.

Por su parte, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, abrió con un valor de venta de $1.833.

Los movimientos del mercado continúan siendo seguidos de cerca por inversores, empresas y consumidores en un contexto de volatilidad cambiaria y expectativa económica.