Un proyecto impulsado por la Fundación Por el Mar avanza en el sur del país con una propuesta innovadora: cultivar macroalgas en el mar para transformarlas en bioinsumos agrícolas. La experiencia piloto ya tuvo su primera cosecha en la bahía de Puerto San Julián y ahora apunta a escalar la producción.

La iniciativa se centra en el cultivo controlado de Macrocystis pyrifera, una especie de rápido crecimiento y con alto valor por sus propiedades como bioestimulante. Estos productos permiten mejorar la absorción de nutrientes, aumentar la tolerancia al estrés hídrico y potenciar los rindes agrícolas.

El proceso comienza en laboratorio, donde se desarrollan las esporas, y continúa en el mar mediante sistemas de cultivo denominados “longlines”, instalados a unos nueve metros de profundidad. En ese entorno, las algas crecen de forma natural y pueden alcanzar más de tres metros en pocos meses.

Según explicaron desde la fundación, el objetivo no solo es productivo, sino también ambiental. La propuesta busca evitar la extracción de algas de los ecosistemas naturales y fomentar su cultivo controlado para preservar los bosques marinos.

Además, el proyecto explora otros usos, como la incorporación de algas secas en la alimentación ovina. En paralelo, trabajan en la certificación de los bioestimulantes y en el desarrollo de una escala productiva que permita consolidar una nueva economía regional vinculada al mar.

La iniciativa cuenta con apoyo técnico de organismos como el INTA y la Universidad Tecnológica Nacional, que aportan investigación y medición de variables clave para el desarrollo del cultivo.

En un contexto global donde la industria de las algas continúa en crecimiento, este proyecto busca posicionarse como una alternativa sustentable que combine producción y conservación, con la posibilidad de generar nuevas oportunidades económicas en la región.