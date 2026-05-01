Rescatan a mujer cautiva en taller clandestino

Una mujer de 53 años fue rescatada en el barrio porteño de Mataderos tras permanecer cautiva durante dos meses en un taller clandestino. El operativo se realizó luego de que vecinos alertaran a la Policía al escuchar pedidos de auxilio desde el interior de una vivienda.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle San Pedro al 5700, donde efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a la víctima en estado de crisis. Según su testimonio, era obligada a trabajar en un taller de costura y a trasladarse hasta la feria La Salada, en Lomas de Zamora, para comercializar la mercadería.

Durante la inspección del lugar, los agentes secuestraron una importante cantidad de prendas de vestir, máquinas de coser, mesas de corte, telas y otros elementos vinculados a la actividad. Además, se hallaron anotaciones que podrían ser clave para la investigación.

En el operativo fue detenido el propietario de la vivienda, un hombre de 66 años de nacionalidad boliviana, quien intentó evadir a los efectivos en un primer momento.

Por otro lado, intervino personal de la División Trata de Personas, que brindó asistencia a la víctima y activó los protocolos correspondientes para resguardar su integridad física y psicológica. La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga posibles delitos vinculados a la explotación laboral.