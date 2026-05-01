Un episodio de tensión se registró en el Instituto Penitenciario Provincial N°3 de Chubut, donde se produjo una pelea entre internas que derivó en un principio de incendio dentro del pabellón femenino.

El hecho ocurrió en el módulo 1, sector donde se encuentra alojada Mariela Altamirano, madre de Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia. Según informaron autoridades penitenciarias, la situación fue controlada tras la intervención del personal policial.

De acuerdo a lo detallado por el jefe del establecimiento, Gabriel Araujo, el foco ígneo se originó a partir de la quema de un colchón de goma espuma durante el conflicto entre dos internas. En este marco, aclaró que no se registraron personas heridas ni entre las detenidas ni en el personal.

En un primer momento se evaluó si el incidente podía estar vinculado al caso del niño, pero desde la institución descartaron esa posibilidad. “Fue producto de una diferencia entre internas y no tiene relación con Mariela Altamirano”, precisaron.

Actualmente, Altamirano cumple prisión preventiva por seis meses, imputada por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, en el marco de la causa por la muerte de su hijo. Por su parte, su pareja, Michel González, está acusado como presunto autor material del homicidio.

El caso generó fuerte repercusión en la región luego de conocerse que la autopsia determinó que el niño presentaba múltiples traumatismos en el cráneo.