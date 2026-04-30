En los estudios de Sonic TV, entrevistamos a Florencia Fraticelli, responsable del área de Espacios Verdes de la Municipalidad de Villa Cañás, quien brindó detalles sobre una nueva iniciativa vinculada a la recolección de hojas y el cuidado ambiental.

Según explicó, la propuesta surge en el marco de la temporada otoñal, cuando aumenta la caída de hojas en la vía pública y se intensifican los reclamos vecinales. En este contexto, el municipio decidió avanzar con un sistema que busca ordenar la limpieza y, al mismo tiempo, darle un uso sustentable a estos residuos.

La medida contempla dos alternativas para los vecinos: por un lado, embolsar las hojas para que sean retiradas por el servicio de recolección; y por otro, acercarlas a contenedores específicos que se están distribuyendo en distintos puntos de la ciudad.

Fraticelli destacó que el objetivo principal es promover la participación ciudadana y cambiar la mirada sobre este tipo de residuos. “La idea es dejar de ver las hojas como un problema y empezar a considerarlas un recurso”, señaló.

En ese sentido, explicó que todo el material recolectado será destinado a la producción de compost, que luego será utilizado en un vivero municipal en desarrollo. Este espacio estará ubicado en el predio del refugio canino y forma parte de un proyecto más amplio vinculado al cuidado del ambiente.

Además, remarcó la importancia de respetar el uso exclusivo de estos contenedores para residuos orgánicos como hojas, césped y restos de poda, evitando depositar plásticos u otros materiales que deben ser descartados en los puntos verdes ya existentes.

Finalmente, desde el área anticiparon que en los próximos días se informarán los lugares donde estarán ubicados los contenedores, junto con más detalles sobre el funcionamiento del vivero y las acciones previstas.