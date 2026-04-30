Un hombre de 67 años murió en la localidad de Loncopué, en la provincia de Neuquén, luego de ser atacado por un enjambre de avispas conocidas como “chaquetas amarillas”, mientras realizaba tareas de corte de leña junto a otro vecino.

El hecho ocurrió en un predio ubicado sobre la Ruta 21, cuando ambos trabajadores removían un árbol sin advertir la presencia de un nido. En ese momento, los insectos se abalanzaron sobre ellos, lo que provocó que intentaran escapar en distintas direcciones.

La víctima, identificada como Juan Carlos Sandoval, alcanzó a comunicarse con el servicio de emergencias 107 para pedir ayuda. Sin embargo, al llegar el personal de salud, ya no presentaba signos vitales. Según informaron desde el hospital local, el hombre sufrió un shock anafiláctico, una reacción alérgica severa que puede provocar la muerte en pocos minutos.

De acuerdo con los datos recabados, Sandoval tenía antecedentes de enfermedades crónicas y falleció entre 10 y 15 minutos después del ataque, lo que dificultó cualquier intento de reanimación.

Por otro lado, las avispas “chaquetas amarillas” son una especie invasora en la Patagonia. Se caracterizan por su comportamiento agresivo, especialmente cuando perciben amenazas cerca de sus nidos. Su presencia se ha expandido en distintas regiones del país, generando preocupación en zonas rurales y forestales.