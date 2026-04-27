El mercado cambiario inicia la jornada de este lunes 27 de abril con leves variaciones en las distintas cotizaciones del dólar, en un contexto de seguimiento constante por parte de los operadores financieros.

En el segmento oficial, el dólar en el Banco Nación abre a $1.366,99 para la compra y $1.418,45 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $1.390,50 y $1.399,50, respectivamente.

En el mercado paralelo, el dólar blue se ofrece a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, manteniéndose en línea con el valor del oficial minorista.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cotiza a $1.438,34, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanza los $1.498,11, consolidándose como la referencia más alta del día.

Finalmente, el dólar tarjeta —utilizado para consumos en el exterior— se posiciona en $1.846, marcando una brecha significativa respecto a las demás cotizaciones.