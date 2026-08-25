Argentina podría cerrar 2026 con más de US$100.000 millones en exportaciones por primera vez en su historia, de acuerdo con una proyección elaborada por la consultora LCG. El informe estima ventas externas por US$103.740 millones y un superávit comercial superior a US$20.000 millones.

La cifra representaría alrededor de US$16.600 millones adicionales respecto de 2025 y permitiría superar el máximo de US$88.846 millones registrado en 2022. Sin embargo, se trata todavía de una estimación privada y no de un resultado definitivo del año.

Los números conocidos hasta el momento muestran una evolución consistente con ese escenario. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones alcanzaron US$58.365 millones, con un crecimiento interanual del 22,9%. Las importaciones fueron de US$42.286 millones y retrocedieron 3,5%, mientras que el superávit comercial acumulado llegó a US$16.080 millones, según información oficial basada en datos del INDEC.

Dentro de la proyección de LCG, los productos primarios explicarían aproximadamente un tercio del aumento. El maíz tendría un papel central: sus exportaciones podrían crecer más de 50%, respaldadas por una cosecha estimada en 44 millones de toneladas. El aporte adicional rondaría los US$3.000 millones.

Además, el trigo registraría un incremento cercano al 40% entre mayores cantidades exportadas y mejores precios internacionales.

Las manufacturas de origen agropecuario aportarían aproximadamente una cuarta parte del crecimiento. En este segmento sobresale el aceite de soja, cuyas ventas externas podrían incrementarse un 34% y acercarse a los US$8.500 millones.

Por otro lado, el sector energético tendría una participación similar. LCG calcula que las exportaciones de petróleo crudo pasarían de unos US$6.700 millones a más de US$9.000 millones, debido tanto a mayores volúmenes como a la suba internacional del crudo.

La minería completa el escenario. Las exportaciones de litio podrían pasar de US$842 millones a aproximadamente US$2.100 millones, un crecimiento estimado del 154% relacionado con la entrada en producción y maduración de distintos proyectos.

El panorama, sin embargo, presenta una segunda lectura. Parte del aumento del superávit comercial también está vinculado con menores importaciones. Durante los primeros siete meses del año las compras externas bajaron 3,5%, en un contexto de menor demanda de bienes de capital y sus componentes.

En este marco, LCG plantea como desafío que el aumento de las exportaciones tenga un impacto más significativo sobre la generación de empleo y la actividad doméstica.

Si las proyecciones se cumplen, 2026 marcaría un récord para las ventas argentinas al exterior. El dato definitivo, sin embargo, dependerá de la evolución de los precios internacionales, los volúmenes exportados y la actividad económica durante los últimos meses del año.