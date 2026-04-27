La disminución en las tasas de vacunación en niños y adolescentes en Argentina encendió señales de alerta en el sistema de salud. Especialistas advierten que esta situación incrementa el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión, la tos ferina o la poliomielitis.

Según distintos informes, cuando la cobertura baja, también se debilita la inmunidad colectiva, una protección clave que se logra cuando la mayoría de la población está vacunada. Esto deja expuestas a personas que no pueden inmunizarse, como bebés o pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos.

En este contexto, la médica Valeria El Haj recordó que las vacunas han salvado más de 150 millones de vidas en los últimos 50 años, aunque advirtió que el escenario actual es más frágil debido a la caída sostenida en la aplicación de dosis.

Un informe reciente analizó la situación en el país y señaló que las coberturas del Calendario Nacional se mantienen por debajo del 95%, nivel considerado necesario para garantizar la protección colectiva. Esta tendencia se observa desde 2018 y atraviesa todas las edades.

Entre 2022 y 2024, alrededor de 1,7 millones de niños no recibieron alguna vacuna correspondiente a su edad. El problema se profundiza en los refuerzos: la vacuna triple viral en niños de 5 años alcanzó apenas el 46,7%, mientras que la cobertura contra la poliomielitis fue del 47,6%.

En adolescentes, la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) también muestra cifras bajas, con un 55,5% de cobertura en mujeres y 50,9% en varones durante 2024.

Los especialistas señalan que la caída responde a múltiples factores. Por un lado, la circulación de desinformación en redes sociales influye en la decisión de vacunarse. Por otro, existen dificultades de acceso como horarios limitados en centros de salud, distancia y problemas para ausentarse del trabajo.

Además, el propio éxito histórico de la vacunación generó una percepción de menor riesgo frente a enfermedades que hoy tienen baja circulación, lo que lleva a subestimar la importancia de completar los esquemas.

En este marco, especialistas coinciden en que recuperar la confianza social y garantizar el acceso equitativo son claves para revertir la tendencia. La vacunación, remarcan, no solo protege a nivel individual, sino que constituye una responsabilidad colectiva para prevenir el regreso de enfermedades ya controladas.