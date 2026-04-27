Controlan principio de incendio en una vivienda

El hecho ocurrió en calle 56 y 39. Bomberos verificaron la situación y evitaron una posible reactivación del fuego.
 
Villa Cañás27/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un principio de incendio generó una rápida intervención de los servicios de emergencia en la ciudad de Villa Cañás durante la tarde de este lunes.680768501_950214354278585_7598820984858468676_n

El episodio se registró alrededor de las 17:20 en una vivienda ubicada en la intersección de calle 56 y 39. Según indicaron desde el cuartel de Bomberos, fueron los propios ocupantes del domicilio quienes alertaron sobre la presencia de fuego en el interior.

Al arribar al lugar, el personal constató que el foco ígneo ya había sido controlado. En este marco, los bomberos ingresaron a la vivienda para verificar el estado general y evitar una posible re ignición.

680235249_27130773053197635_5254972819262950176_nIntervención de Bomberos por riesgo eléctrico en barrio

Además, realizaron tareas de ventilación natural para disipar el humo acumulado y llevaron adelante una inspección preventiva del inmueble. Finalizadas las labores, brindaron recomendaciones a los moradores antes de retirarse.

En el operativo también trabajaron efectivos de Tránsito y de la Policía.

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