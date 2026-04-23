En el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas, especialistas en salud pública advirtieron sobre el riesgo creciente de rebrotes de enfermedades prevenibles y llamaron a reforzar las estrategias de inmunización en la región.

Según indicaron, en los últimos años se registró un aumento de casos de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa, lo que genera preocupación en el sistema sanitario. En este contexto, remarcaron la necesidad de cerrar las brechas de acceso a las vacunas y alcanzar niveles de cobertura superiores al 90% para evitar retrocesos.

El escenario se vuelve más relevante ante la cercanía de grandes eventos internacionales, como el Mundial 2026, que incrementan la movilidad de personas y, con ello, el riesgo de circulación de virus entre países.

De acuerdo a datos de organismos internacionales, en América aún hay más de 1,4 millones de niños que no recibieron vacunas básicas, lo que los deja expuestos a enfermedades graves. Además, en la región se notificaron miles de casos de sarampión en el último tiempo, junto con un incremento sostenido de la tos convulsa, especialmente en menores de edad.

En Argentina, la situación también muestra señales de alerta. Durante 2025 se registró el mayor número de casos de coqueluche desde 2020, con más de 1.200 confirmados y fallecimientos en menores de dos años. La tendencia continúa durante 2026, con nuevos casos detectados en las primeras semanas del año.

En este marco, los especialistas remarcaron que la vacunación es una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades y evitar muertes, estimando que a nivel global permite salvar entre 3,5 y 5 millones de vidas cada año.

Además, destacaron avances en tecnología médica, como las vacunas combinadas, que permiten proteger contra múltiples enfermedades en una sola aplicación, facilitando el acceso y mejorando la adherencia a los esquemas de vacunación.

Por otro lado, también se puso el foco en la prevención de enfermedades respiratorias en bebés, como el virus sincicial respiratorio (VSR), para el cual existen nuevas estrategias como la vacunación durante el embarazo y el uso de anticuerpos monoclonales.

Finalmente, los especialistas coincidieron en que es clave sostener políticas de inmunización, fortalecer los sistemas de salud y garantizar que ninguna persona quede sin acceso a las vacunas, especialmente en contextos de mayor circulación viral.