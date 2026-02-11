Luciana Alberti asumió en el Hospital local

La psicóloga comenzó su gestión como directora del Hospital de Villa Cañás, acompañada por autoridades provinciales y municipales.
Villa Cañás11/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La psicóloga Luciana Alberti asumió oficialmente como nueva directora del Hospital de Villa Cañás, iniciando una nueva etapa al frente del principal efector de salud de la ciudad.
El acto de asunción se desarrolló con la presencia del director Regional de Salud Nodo Venado Tuerto, Joaquín Sánchez de Bustamante; el intendente Norberto Gizzi; integrantes del gabinete municipal; profesionales de la salud; personal del hospital y familiares, quienes acompañaron este momento institucional.
Durante la presentación, el jefe municipal felicitó a la flamante directora y destacó su perfil profesional. “Confiamos en la capacidad, el compromiso y la vocación de servicio de Luciana para continuar fortaleciendo el trabajo que se viene realizando en nuestro hospital. Sabemos que asumirá esta responsabilidad con dedicación y profesionalismo”, expresó.
En ese marco, el intendente reafirmó el acompañamiento del Municipio y el trabajo conjunto con el equipo de salud provincial y regional. El objetivo, según indicó, es continuar mejorando el sistema sanitario local y consolidar los avances logrados en los últimos años.

Por otra parte, también hubo palabras de reconocimiento para el director saliente, el doctor Gustavo Campo, a quien se le agradeció “por tantos años de trabajo, compromiso y entrega al servicio de la salud pública de Villa Cañás”, destacando su aporte en el crecimiento y consolidación de la institución.

