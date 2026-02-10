Avanzan obras pluviales y viales en calle 71
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa desarrollando tareas de infraestructura vial y pluvial en distintos puntos de la ciudad. En este marco, se llevan adelante importantes trabajos sobre calle 71.
En la intersección de calles 71 y 56 se realizó una obra de entubación que incluyó la colocación de nuevos conductos pluviales. Esta intervención tiene como objetivo mejorar el escurrimiento del agua, optimizar el sistema de drenaje existente y reducir el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas.
Por otro lado, en la esquina de calles 71 y 54 se avanza con la construcción de badenes. Estas obras permitirán ordenar el escurrimiento superficial, reforzar la seguridad vial y mejorar la transitabilidad para vecinos y conductores que circulan por el sector.
Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un plan integral de mejoras urbanas, orientado a fortalecer la infraestructura y brindar mejores condiciones de circulación en distintos barrios de la ciudad.