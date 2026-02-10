El dólar abrió con leves diferencias entre sus cotizaciones

El mercado cambiario inició el martes con el dólar oficial a $1.440 y el blue en torno a los $1.430, mientras se siguen de cerca los financieros.
 
El mercado cambiario argentino comenzó este martes 10 de febrero con distintas referencias para el dólar, en una jornada marcada por la atención sobre la evolución económica y financiera.

El dólar oficial abrió a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en la cotización del Banco Nación, manteniéndose como referencia principal para las operaciones formales.

En el mercado informal, el dólar blue se negocia a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, mostrando una leve brecha respecto al tipo de cambio oficial.

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.435,60 para la compra y $1.440,60 para la venta, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.477,60 para la compra y $1.480,50 para la venta, siendo el valor más alto entre las cotizaciones financieras.

En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, alcanza los $1.872, producto de los impuestos vigentes.

A lo largo del día, el comportamiento del mercado y la demanda de divisas marcarán posibles variaciones en las cotizaciones.

