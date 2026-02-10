El mercado cambiario argentino comenzó este martes 10 de febrero con distintas referencias para el dólar, en una jornada marcada por la atención sobre la evolución económica y financiera.

El dólar oficial abrió a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en la cotización del Banco Nación, manteniéndose como referencia principal para las operaciones formales.

En el mercado informal, el dólar blue se negocia a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, mostrando una leve brecha respecto al tipo de cambio oficial.

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.435,60 para la compra y $1.440,60 para la venta, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.477,60 para la compra y $1.480,50 para la venta, siendo el valor más alto entre las cotizaciones financieras.

En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, alcanza los $1.872, producto de los impuestos vigentes.

A lo largo del día, el comportamiento del mercado y la demanda de divisas marcarán posibles variaciones en las cotizaciones.