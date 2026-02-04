El dólar oficial abrió este miércoles 4 de febrero con una cotización de $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, de acuerdo a los valores informados por el Banco Nación.

En el mercado paralelo, el dólar blue se ubica en $1.450, manteniéndose apenas por debajo del tipo de cambio oficial en su valor de venta.

Por su parte, el dólar mayorista opera en $1.446, mientras que el dólar MEP, utilizado para operaciones financieras mediante bonos, se posiciona en $1.464.

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que permite girar divisas al exterior, cotiza a $1.496, siendo una de las variantes más elevadas del mercado cambiario.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se aplica a consumos en el exterior con impuestos incluidos, alcanza los $1.904.

Las cotizaciones son seguidas de cerca por inversores y consumidores en una jornada marcada por la evolución de los mercados financieros y las expectativas económicas.