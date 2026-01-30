El dólar abre estable este jueves 29 de enero
El dólar oficial inicia la jornada sin variaciones y el blue se mantiene por encima de los $1.480 en el mercado informal.
La jornada financiera de este viernes muestra estabilidad relativa en las distintas cotizaciones del dólar en el mercado argentino.Mercados30/01/2026SOFIA ZANOTTI
Cotización del dólar hoy
Este viernes 30 de enero, el dólar oficial abrió la jornada con valores definidos en el sistema bancario, mientras que las cotizaciones financieras y paralelas se mantienen dentro de un rango estable, con leves diferencias entre sí.
Según los datos informados, el dólar oficial en el Banco Nación se ubica en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.
En paralelo, las demás variantes del dólar presentan los siguientes valores:
Dólar Blue: $1.485
Dólar Mayorista: $1.444
Dólar MEP: $1.458
Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.515
Dólar Tarjeta: $1.904,5
En este contexto, el mercado sigue atento a la evolución financiera de fin de mes, con expectativa puesta en posibles definiciones económicas y movimientos del Banco Central.
