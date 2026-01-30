Cotización del dólar hoy

Este viernes 30 de enero, el dólar oficial abrió la jornada con valores definidos en el sistema bancario, mientras que las cotizaciones financieras y paralelas se mantienen dentro de un rango estable, con leves diferencias entre sí.

Según los datos informados, el dólar oficial en el Banco Nación se ubica en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

En paralelo, las demás variantes del dólar presentan los siguientes valores:

Dólar Blue: $1.485

Dólar Mayorista: $1.444

Dólar MEP: $1.458

Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.515

Dólar Tarjeta: $1.904,5

En este contexto, el mercado sigue atento a la evolución financiera de fin de mes, con expectativa puesta en posibles definiciones económicas y movimientos del Banco Central.