Precio del dólar hoy viernes 30 de enero

La jornada financiera de este viernes muestra estabilidad relativa en las distintas cotizaciones del dólar en el mercado argentino.

Cotización del dólar hoy
Este viernes 30 de enero, el dólar oficial abrió la jornada con valores definidos en el sistema bancario, mientras que las cotizaciones financieras y paralelas se mantienen dentro de un rango estable, con leves diferencias entre sí.

Según los datos informados, el dólar oficial en el Banco Nación se ubica en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

En paralelo, las demás variantes del dólar presentan los siguientes valores:

Dólar Blue: $1.485
Dólar Mayorista: $1.444
Dólar MEP: $1.458
Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.515
Dólar Tarjeta: $1.904,5
En este contexto, el mercado sigue atento a la evolución financiera de fin de mes, con expectativa puesta en posibles definiciones económicas y movimientos del Banco Central.

