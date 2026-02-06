El mercado cambiario arrancó este viernes 6 de febrero con movimientos mixtos en Argentina, tras una jornada previa marcada por cierta estabilidad en los bancos y variaciones en los tipos de cambio financieros.

Durante el jueves 5, el dólar minorista cerró sin cambios significativos en la mayoría de las entidades relevadas. En el Banco Nación, la moneda estadounidense finalizó la jornada a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, valores que se mantuvieron como referencia al inicio de este viernes.

Por otro lado, el dólar blue registró una baja respecto de jornadas anteriores, mientras que el dólar MEP mostró una leve suba, reflejando la cautela del mercado y la atención puesta en los movimientos financieros.

En este marco, operadores y ahorristas siguen de cerca la evolución del dólar en sus distintas cotizaciones, en un contexto económico donde cada variación genera impacto tanto en precios como en expectativas.