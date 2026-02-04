Tras la liberación de los fondos del Régimen de Regularización de Activos, las transferencias de dólares al exterior fueron limitadas, según coincidieron distintas empresas de servicios financieros consultadas por Infobae. La medida rige desde el 1° de enero y habilitó el retiro sin penalidades de montos superiores a los USD 100.000 depositados en cuentas CERA.

Desde el sector aseguran que solo una porción reducida de los clientes decidió girar esos fondos fuera del país. En ese marco, los depósitos en moneda extranjera continúan en alza y ya superan los USD 38.000 millones, de acuerdo con datos oficiales.

Especialistas atribuyen esta conducta a dos factores principales: el bajo costo de mantener los fondos en el sistema local y el temor a que, ante un cambio de escenario político o económico, puedan reinstalarse restricciones cambiarias.

Según señalaron desde una firma que administra cuentas por más de USD 100 millones, “prácticamente ningún cliente pidió transferir los dólares del blanqueo al exterior”. Una opinión similar expresaron desde otra compañía del sector, que destacó la cautela de los ahorristas.

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, indicó que los fondos liberados representan menos de USD 20.000 millones y que su impacto cambiario es limitado, ya que se trata de depósitos dentro del sistema bancario.

Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero informó que al cierre de la tercera etapa del régimen se registraron USD 24.467 millones, aunque parte de ese monto correspondió a depósitos menores que pudieron retirarse sin penalidad.

Desde el equipo económico que encabeza Luis Caputo reconocen que no esperaban un fuerte movimiento de inversiones tras la liberación de los fondos. No obstante, el ministro remarcó que la incorporación de los “dólares del colchón” al sistema financiero podría acelerar la baja de tasas y contribuir a la estabilidad macroeconómica.