Precio del dólar hoy, miércoles 11 de febrero

En el inicio del día, el dólar oficial en el Banco Nación se ubicó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. Por su parte, el dólar blue comenzó la rueda en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, manteniéndose en línea con el valor vendedor del oficial.

En el segmento mayorista, referencia para el comercio exterior, la divisa abrió en $1.397 para la compra y $1.406 para la venta. En tanto, el dólar MEP operaba en $1.426,20 para la compra y $1.439,10 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se negociaba a $1.472,10 y $1.473,80, respectivamente.

Por último, el dólar tarjeta —que incluye impuestos para consumos en el exterior— se ofrecía a $1.852.

A lo largo del día, las cotizaciones pueden registrar variaciones de acuerdo a la dinámica del mercado y el volumen de operaciones.