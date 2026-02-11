Precio del dólar hoy, miércoles 11 de febrero

El mercado cambiario abrió este miércoles 11 de febrero con movimientos en las distintas cotizaciones del dólar, en una jornada que será seguida de cerca por operadores financieros y el sector comercial.
 
SOFIA ZANOTTI

En el inicio del día, el dólar oficial en el Banco Nación se ubicó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. Por su parte, el dólar blue comenzó la rueda en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, manteniéndose en línea con el valor vendedor del oficial.

En el segmento mayorista, referencia para el comercio exterior, la divisa abrió en $1.397 para la compra y $1.406 para la venta. En tanto, el dólar MEP operaba en $1.426,20 para la compra y $1.439,10 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se negociaba a $1.472,10 y $1.473,80, respectivamente.

Por último, el dólar tarjeta —que incluye impuestos para consumos en el exterior— se ofrecía a $1.852.

A lo largo del día, las cotizaciones pueden registrar variaciones de acuerdo a la dinámica del mercado y el volumen de operaciones.

