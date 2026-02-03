El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, denunció la existencia de 40 “comedores fantasma” en la Ciudad de Buenos Aires y cuestionó con dureza la intermediación de organizaciones sociales en la asistencia alimentaria. Según indicó, varios de los centros detectados estarían vinculados a espacios cercanos al dirigente social Juan Grabois.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Macri explicó que la investigación comenzó el año pasado y permitió identificar comedores que no prestaban servicio o que recibían más raciones de las personas que realmente asistían. “Cuando hablás de 5.000 raciones por día durante todo el año, no es un error menor. Jugar con eso es muy miserable”, sostuvo.

El mandatario porteño remarcó que el Estado asiste diariamente a unas 250.000 personas en la Ciudad y señaló que la ayuda debe llegar “a quien corresponde”. En ese marco, afirmó que “esa cosa de intermediar es una manipulación” y aseguró que los responsables de las organizaciones involucradas deberán responder por las irregularidades detectadas.

La fiscalización, realizada a fines de 2025, alcanzó a 500 comedores asistidos por el Gobierno porteño y permitió detectar más de 5.000 raciones irregulares, que fueron suspendidas. Además, se identificaron beneficiarios que figuraban como receptores de comida pese a tener autos, inmuebles, jubilaciones elevadas o incluso estar fallecidos.

Según el relevamiento oficial, se encontraron 454 personas fallecidas en los listados, 196 con dos o más inmuebles, 1.517 con dos o más automóviles y 476 con ingresos superiores a los 2 millones de pesos mensuales. También se detectaron casos con ingresos mayores a 5 millones, monotributistas de categorías altas y jubilados con haberes elevados.

A partir de estos datos y de la implementación de un nuevo sistema de control mediante una aplicación que utiliza código QR para certificar el retiro de raciones, el Gobierno de la Ciudad resolvió cerrar los 40 comedores irregulares. Entre las organizaciones investigadas se encuentra el Movimiento Popular La Dignidad, cercana a Grabois, según informó oficialmente el Ejecutivo porteño.