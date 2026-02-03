El sindicato de maquinistas La Fraternidad mantiene este martes una reunión clave con autoridades de la Secretaría de Transporte, en un nuevo intento del Gobierno por evitar el paro de trenes anunciado para el jueves.

El encuentro se desarrolla en un contexto de fuerte tensión, con un reclamo central del gremio vinculado a la recomposición salarial. Según indicaron fuentes sindicales, el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita al menos empatar la inflación acumulada, tras lo que consideran una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

El secretario general del gremio, Omar Maturano, ratificó en las últimas horas la convocatoria a un cese de actividades por 24 horas, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar la medida si se logran avances concretos en la negociación.

En este marco, no se descarta que el Ejecutivo dicte durante la jornada la conciliación obligatoria, lo que permitiría suspender temporalmente la huelga y extender las conversaciones entre las partes.

No obstante, desde La Fraternidad advirtieron que, una vez finalizado cualquier período de conciliación, evaluarán los pasos a seguir. Además, Maturano anticipó que en marzo podrían retomar las medidas de fuerza, coincidiendo con el regreso pleno de la actividad laboral y el inicio del ciclo lectivo. “En un año perdimos entre el 50 y el 60% del sueldo”, afirmó.