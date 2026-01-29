El gobierno de Venezuela informó este jueves la excarcelación de otras 23 personas vinculadas a la actividad política, en el marco de un proceso iniciado en diciembre pasado.

El anuncio fue realizado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien explicó que se trata de una decisión soberana del Estado venezolano y que cada caso fue evaluado de manera individual por los organismos correspondientes.

Según detalló el funcionario, las excarcelaciones responden a una orden dispuesta por el presidente Nicolás Maduro y, hasta el momento, ya son 831 las personas liberadas en todo el país desde el inicio de este proceso.

Durante su programa televisivo semanal, Cabello remarcó que las medidas no están vinculadas a presiones internacionales ni a pedidos de organizaciones no gubernamentales. “Han sido decisiones tomadas por el Estado”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que las liberaciones forman parte de un plan más amplio orientado a fortalecer la convivencia democrática y la paz, iniciativa que fue presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Finalmente, el ministro señaló que el llamado del Gobierno a las personas excarceladas es a regresar a sus hogares y apostar por la convivencia pacífica, al tiempo que subrayó que la defensa de la paz y la tranquilidad social es una de las prioridades del escenario político actual.