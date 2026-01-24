El papa León XIV lanzó una advertencia contundente sobre el avance de la inteligencia artificial y su influencia en la sociedad contemporánea. Lo hizo en el marco de su primer mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, donde reflexionó sobre los cambios tecnológicos y sus consecuencias en la comunicación humana.

En su mensaje, el Pontífice señaló que recurrir de manera automática a contenidos generados por sistemas inteligentes puede afectar, a largo plazo, las capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas de las personas. En ese sentido, advirtió que reemplazar el pensamiento propio por respuestas estadísticas producidas por máquinas pone en riesgo la autonomía intelectual y empobrece el debate público.

León XIV aclaró que la revolución digital no debe ser frenada, pero subrayó la necesidad de que sea “guiada” con responsabilidad. Según expresó, sin una orientación ética adecuada, los algoritmos podrían terminar condicionando el tejido social, cultural y político.

Además, el Papa manifestó su preocupación por el impacto de la tecnología en la industria cultural, donde —según afirmó— la creatividad humana corre el riesgo de verse desplazada por la producción masiva de textos, música y contenidos audiovisuales generados artificialmente.

En este marco, también alertó sobre la influencia de los chatbots y la simulación de vínculos en redes sociales, señalando que cada vez resulta más difícil distinguir si la interacción se produce con una persona real o con un sistema automatizado.

Por último, el Pontífice cuestionó la concentración del poder tecnológico en pocas empresas y reclamó a los gobiernos del mundo una regulación clara, transparente y eficaz que permita combatir la desinformación y proteger la dignidad humana en lo que definió como “un mundo de espejos digitales”.