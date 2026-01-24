Cayó un avión en Colombia y murieron 15 personas
La aeronave se precipitó en una zona montañosa del departamento de Santander. Autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.
El Pontífice pidió guiar la revolución digital y alertó sobre el impacto de los algoritmos en la creatividad, la comunicación y el pensamiento crítico.Internacionales24/01/2026LORENA ACOSTA
El papa León XIV lanzó una advertencia contundente sobre el avance de la inteligencia artificial y su influencia en la sociedad contemporánea. Lo hizo en el marco de su primer mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, donde reflexionó sobre los cambios tecnológicos y sus consecuencias en la comunicación humana.
En su mensaje, el Pontífice señaló que recurrir de manera automática a contenidos generados por sistemas inteligentes puede afectar, a largo plazo, las capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas de las personas. En ese sentido, advirtió que reemplazar el pensamiento propio por respuestas estadísticas producidas por máquinas pone en riesgo la autonomía intelectual y empobrece el debate público.
León XIV aclaró que la revolución digital no debe ser frenada, pero subrayó la necesidad de que sea “guiada” con responsabilidad. Según expresó, sin una orientación ética adecuada, los algoritmos podrían terminar condicionando el tejido social, cultural y político.
Además, el Papa manifestó su preocupación por el impacto de la tecnología en la industria cultural, donde —según afirmó— la creatividad humana corre el riesgo de verse desplazada por la producción masiva de textos, música y contenidos audiovisuales generados artificialmente.
En este marco, también alertó sobre la influencia de los chatbots y la simulación de vínculos en redes sociales, señalando que cada vez resulta más difícil distinguir si la interacción se produce con una persona real o con un sistema automatizado.
Por último, el Pontífice cuestionó la concentración del poder tecnológico en pocas empresas y reclamó a los gobiernos del mundo una regulación clara, transparente y eficaz que permita combatir la desinformación y proteger la dignidad humana en lo que definió como “un mundo de espejos digitales”.
El anuncio fue realizado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. El gobierno aseguró que las decisiones no responden a presiones externas.
El presidente de Estados Unidos volvió a presionar a Teherán y afirmó que la flota naval enviada a la región está preparada para intervenir si no se alcanza un acuerdo nuclear.
El foco se detectó en un hospital de Bengala Occidental y afecta a personal de salud. Una enfermera permanece en coma y se activaron medidas sanitarias de emergencia.
Una resolución impulsada por demócratas no prosperó en la Cámara de Representantes y dejó sin efecto el intento de restringir una eventual acción militar en Venezuela sin aval legislativo.
El presidente de Estados Unidos volvió a cuestionar a Naciones Unidas y sugirió que un nuevo organismo impulsado por su gobierno podría sustituirla.
El cruce entre Vélez y Talleres dejó un gesto que no pasó desapercibido: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse y luego respondieron con incomodidad en conferencia.
La Lepra apuntó contra Rosario Central por la controvertida consagración 2025 y hubo incidentes con Ignacio Malcorra durante el partido ante Independiente.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
Vélez volvió a ganar, San Lorenzo sumó de a tres e Independiente empató ante Newell’s. Repasá el cronograma completo de la segunda jornada.
La Provincia aprovechó el buen clima financiero y cerró una colocación a una tasa del 8,6% anual, con alta demanda internacional.
Una triple terapia abre una esperanza contra el cáncer de páncreas
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.
Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.