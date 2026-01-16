Santa Isabel inició el empedrado del camino a la laguna

La obra mejora la conectividad, acompaña al sector productivo y pone en valor uno de los espacios más representativos de la localidad.

Santa Isabel16/01/2026SOFIA ZANOTTI
El Gobierno Comunal de Santa Isabel dio inicio a los trabajos finales de empedrado del camino que bordea la laguna local, una obra largamente esperada por la comunidad y considerada clave para el desarrollo de la zona.
Los trabajos contemplan la colocación de piedra sobre un tramo aproximado de 3.500 metros, lo que permitirá mejorar de manera significativa el acceso a este espacio natural, facilitando tanto la circulación diaria como el uso recreativo del lugar.
La obra se ejecuta con financiamiento nacional y el acompañamiento del Gobierno Provincial, y forma parte de una planificación integral orientada a fortalecer la infraestructura rural y urbana de la localidad. En ese marco, la comuna continúa trabajando de manera articulada con Vialidad Provincial para avanzar en el empedrado del sector restante entre Hathor y la laguna, con el objetivo de completar una traza estratégica.
Al respecto, el presidente comunal Pablo Giorgis destacó la importancia del proyecto y su impacto en la vida cotidiana de los vecinos. “Esta obra es fundamental porque mejora el tránsito, acompaña al sector productivo y, al mismo tiempo, pone en valor un lugar de encuentro para las familias de Santa Isabel”, expresó.

El empedrado del camino a la laguna representa un paso histórico para la localidad y se inscribe dentro de una gestión que apuesta a la conectividad, al desarrollo regional y al bienestar de toda la comunidad.

