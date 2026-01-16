Arrancó A Todo Pulmón histórico en su 25° aniversario
El festival comenzó con un desfile cultural, homenajes y una fuerte presencia de la comunidad isabelense.
La obra mejora la conectividad, acompaña al sector productivo y pone en valor uno de los espacios más representativos de la localidad.Santa Isabel16/01/2026SOFIA ZANOTTI
El Gobierno Comunal de Santa Isabel dio inicio a los trabajos finales de empedrado del camino que bordea la laguna local, una obra largamente esperada por la comunidad y considerada clave para el desarrollo de la zona.
Los trabajos contemplan la colocación de piedra sobre un tramo aproximado de 3.500 metros, lo que permitirá mejorar de manera significativa el acceso a este espacio natural, facilitando tanto la circulación diaria como el uso recreativo del lugar.
La obra se ejecuta con financiamiento nacional y el acompañamiento del Gobierno Provincial, y forma parte de una planificación integral orientada a fortalecer la infraestructura rural y urbana de la localidad. En ese marco, la comuna continúa trabajando de manera articulada con Vialidad Provincial para avanzar en el empedrado del sector restante entre Hathor y la laguna, con el objetivo de completar una traza estratégica.
Al respecto, el presidente comunal Pablo Giorgis destacó la importancia del proyecto y su impacto en la vida cotidiana de los vecinos. “Esta obra es fundamental porque mejora el tránsito, acompaña al sector productivo y, al mismo tiempo, pone en valor un lugar de encuentro para las familias de Santa Isabel”, expresó.
El empedrado del camino a la laguna representa un paso histórico para la localidad y se inscribe dentro de una gestión que apuesta a la conectividad, al desarrollo regional y al bienestar de toda la comunidad.
El festival comenzó con un desfile cultural, homenajes y una fuerte presencia de la comunidad isabelense.
Santa Isabel se prepara para vivir cinco noches de música, cultura y celebración con entrada libre y gratuita.
El sujeto había amenazado a una pareja con un arma. Fue interceptado tras un operativo policial y quedó a disposición de la Justicia.
Santa Isabel se prepara para vivir un verano a pura música y festejos con artistas nacionales, propuestas para toda la familia y entrada libre y gratuita.
La localidad volvió a demostrar un fuerte compromiso social durante las fiestas, respetando la prohibición del uso de pirotecnia sonora y promoviendo un entorno más seguro e inclusivo.
Con una amplia participación de vecinos, se reconoció a deportistas, clubes y disciplinas que marcaron el año deportivo en la localidad.
El festival comenzó con un desfile cultural, homenajes y una fuerte presencia de la comunidad isabelense.
La Justicia Federal homologó una probation por intermediación financiera ilegal y ordenó un aporte millonario para equipar centros de salud de Venado Tuerto.
En un gesto político inusual, el presidente de EE.UU. confirmó que María Corina Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz durante una reunión en la Casa Blanca. La acción marca un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y la oposición venezolana.
El gobernador Maximiliano Pullaro firmó convenios para pavimento e iluminación LED, marcando un hecho histórico para la localidad.
El comercio funcionaba sin habilitación y en condiciones sanitarias deficientes. La intervención se realizó tras denuncias anónimas de vecinos.
La pareja mostró un momento íntimo de sus vacaciones en la ciudad natal, a días de volver a Miami para retomar la actividad deportiva.
La divisa oficial cayó por cuarto día consecutivo y se ubicó en $1.455 en el Banco Nación, mientras que el mayorista tocó un piso que no se veía desde noviembre.
La obra mejora la conectividad, acompaña al sector productivo y pone en valor uno de los espacios más representativos de la localidad.