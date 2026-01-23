Este domingo 25 de enero se desarrollará la tercera noche del festival “A Todo Pulmón”, en el marco de su 25° aniversario, una de las celebraciones culturales más importantes de la región. La propuesta es organizada por el Gobierno local y tendrá lugar en el Predio 8 de Febrero, a partir de las 20:30 horas.



La jornada contará con una destacada grilla artística integrada por el Ballet Apertura ATP, Nico Díaz, Dos Voces, Sinapsis, Agustín Fakelmann y su Conjunto, y Brotes, ofreciendo un recorrido musical pensado para públicos de todas las edades.

Además de los espectáculos en vivo, el festival presentará una propuesta poco habitual por su magnitud: más de 150 artesanos de distintos puntos de la región, junto a un buffet variado y a precios populares, a cargo del Hospital Miguel Rueda.

Con entrada libre y gratuita, “A Todo Pulmón” continúa consolidándose como un espacio de encuentro comunitario, donde la música, la cultura y la identidad local se combinan en noches que ya forman parte de la historia de Santa Isabel.