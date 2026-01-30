En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, que se conmemora cada 30 de enero, especialistas en salud pública advirtieron sobre la creciente importancia de la vacunación frente a enfermedades para las que existen inmunizaciones disponibles, en un contexto donde la estacionalidad dejó de ser previsible.

Según señalaron, cuadros como el dengue —tradicionalmente asociado al verano— y la gripe u otras infecciones respiratorias —habituales del invierno— comenzaron a presentarse de manera simultánea y fuera de época. En los últimos años, se registraron casos de gripe en pleno enero y persistencia del dengue durante meses fríos, especialmente en provincias del norte argentino.

La infectóloga Susana Lloveras, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, explicó que durante 2024 no se observaron “silencios epidemiológicos”. “En provincias como Formosa, el dengue continuó circulando incluso durante los meses de bajas temperaturas”, indicó.

Según detalló, este fenómeno se vincula a múltiples factores, entre ellos la urbanización desordenada, el aumento sostenido de las temperaturas y la variabilidad climática extrema. Estas condiciones favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti y su expansión hacia regiones donde antes no estaba presente, ampliando el riesgo de transmisión en gran parte del país.

En este marco, la infectóloga Analía Urueña, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), remarcó que el cambio climático obliga a revisar las estrategias de prevención sanitaria. “Frente a enfermedades inmunoprevenibles como el dengue, es clave evaluar la vacunación en poblaciones con mayor riesgo”, sostuvo.

Las enfermedades tropicales desatendidas comprenden un amplio grupo de patologías que afectan principalmente a poblaciones vulnerables. En Argentina, además del dengue, se encuentran presentes enfermedades como Chagas, lepra, leishmaniasis, hidatidosis, rabia, sarna y otras infecciones parasitarias y zoonóticas.

En relación con la prevención del dengue, los especialistas recuerdan la importancia del descacharrado, la eliminación de recipientes con agua estancada, el uso de repelente y mosquiteros. A estas medidas se suma la consulta médica para evaluar la indicación de la vacunación según cada situación particular.

En ese sentido, el laboratorio Takeda, desarrollador de la vacuna tetravalente contra el dengue aprobada por la ANMAT en 2023 para mayores de 4 años, presentó datos que muestran una protección sostenida a siete años contra los cuatro serotipos del virus tras completar el esquema de dos dosis.

Los estudios evidencian un perfil favorable de seguridad y eficacia, especialmente para prevenir casos graves y hospitalizaciones. No obstante, los especialistas aclararon que aún existen algunas incertidumbres en personas sin infección previa frente a determinados serotipos.

Además, destacaron que la posibilidad de coadministrar esta vacuna junto a otras, como hepatitis A, fiebre amarilla, antigripal o COVID-19, representa una ventaja significativa para mejorar la adherencia a los esquemas de vacunación.

Un reciente documento técnico elaborado por sociedades científicas como SADI, SADIP, SLAMVI y SAVE concluyó que la vacuna presenta un adecuado perfil de seguridad y resulta efectiva para reducir el impacto del dengue, especialmente en sus formas más severas.