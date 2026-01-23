La preocupación por el deterioro cognitivo y la demencia crece a nivel mundial, especialmente a medida que aumenta la expectativa de vida. Estudios recientes estiman que el riesgo de desarrollar demencia después de los 55 años ronda el 42 %, una cifra que mantiene en alerta tanto a la comunidad médica como a la población en general.



Sin embargo, durante 2025 se registraron avances significativos que están cambiando el enfoque sobre estas enfermedades neurodegenerativas. La investigación científica avanza en múltiples frentes, desde diagnósticos más accesibles hasta tratamientos y estrategias preventivas que mejoran la calidad de vida de los pacientes.

1. Un análisis de sangre para detectar Alzheimer

Uno de los hitos más relevantes fue la aprobación del primer análisis de sangre capaz de detectar biomarcadores clave del Alzheimer, como la beta amiloide y la proteína tau alterada. Esta herramienta permite identificar señales tempranas de la enfermedad con una precisión superior al 90 %, facilitando diagnósticos más rápidos y accesibles, incluso desde la atención primaria.



2. Mejoras en la llegada de los tratamientos al cerebro

Actualmente existen terapias que eliminan placas de beta amiloide y logran ralentizar el avance del Alzheimer. Nuevas tecnologías, como las llamadas “lanzaderas cerebrales”, buscan mejorar la eficacia de estos fármacos permitiendo que atraviesen con mayor facilidad la barrera hematoencefálica, reduciendo dosis y efectos secundarios.

3. Avances en terapia genética

En el campo de las demencias hereditarias, un ensayo preliminar mostró resultados alentadores en la enfermedad de Huntington. Mediante terapia génica aplicada directamente en el cerebro, se logró una ralentización significativa de la progresión de la enfermedad, abriendo una puerta para futuros tratamientos similares en otros tipos de demencia.

4. El rol clave de la inflamación

Cada vez más investigaciones apuntan a la inflamación y al sistema inmunológico como factores centrales en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Este enfoque amplía las posibilidades terapéuticas más allá de las placas amiloides y permite pensar en tratamientos combinados.

5. Vacunas y menor riesgo de demencia

Estudios recientes demostraron que algunas vacunas, como la del herpes zóster, se asocian a una reducción del riesgo de desarrollar demencia. Los investigadores sostienen que prevenir infecciones y estimular de forma positiva el sistema inmunológico podría tener un efecto protector sobre el cerebro.

6. El impacto del estilo de vida

Ensayos clínicos confirmaron que intervenir de manera simultánea en la alimentación, el ejercicio físico, la estimulación cognitiva y el control de la salud cardiovascular mejora el rendimiento cognitivo en personas con riesgo de demencia. Actividad física regular, dieta mediterránea y buen descanso aparecen como aliados clave.

7. El litio como posible neuroprotector

Un estudio experimental sugirió que el litio podría cumplir un rol protector en el cerebro. En modelos animales, niveles adecuados del mineral ayudaron a reducir la inflamación y la acumulación de proteínas asociadas al Alzheimer, lo que abre una nueva línea de investigación clínica.

En este marco, especialistas coinciden en que el abordaje de la demencia está dejando atrás una mirada pesimista. Si bien aún no existe una cura, los avances actuales permiten diagnosticar antes, tratar mejor y, en muchos casos, retrasar el avance de la enfermedad.