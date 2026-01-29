El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos y difíciles de tratar, principalmente porque suele detectarse en etapas avanzadas y presenta una alta resistencia a los tratamientos convencionales. Esta combinación de factores explica sus bajos índices de supervivencia y la complejidad de su abordaje médico.

En este contexto, un estudio desarrollado en España generó expectativa en la comunidad científica. La investigación fue encabezada por Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), responsable del Proyecto CRIS de Cáncer de Páncreas y presidente de honor científico de CRIS Contra el Cáncer.

Según se informó, los científicos lograron eliminar por completo los tumores en distintos modelos animales mediante una triple combinación terapéutica. La estrategia se basa en la acción simultánea de tres compuestos que actúan sobre mecanismos clave para el crecimiento de las células tumorales.

Uno de los fármacos inhibe al oncogén KRAS, considerado el principal impulsor del cáncer de páncreas, mientras que los otros dos actúan sobre las proteínas EGFR y STAT3, involucradas en las señales que favorecen el desarrollo tumoral. La inhibición conjunta de estas tres dianas permitió bloquear los mecanismos de resistencia que suelen presentar estos tumores.

El trabajo fue publicado en una revista científica internacional de alto impacto. En los ensayos, los tumores desaparecieron completamente, incluso en modelos PDX derivados de pacientes. Además, tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin efectos tóxicos relevantes.

“Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales”, señaló Barbacid, quien destacó que estos resultados abren la puerta a nuevas estrategias terapéuticas a futuro.