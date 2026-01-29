Advierten sobre la importancia de la vacunación preventiva
Especialistas alertan que el dengue y las enfermedades respiratorias ya no respetan estaciones y llaman a reforzar la inmunización.
El aumento de brotes de sarampión en América del Norte y la circulación internacional de la mpox encendieron alertas sanitarias. En Argentina, crecen las notificaciones como parte de una estrategia preventiva.Salud29/01/2026SOFIA ZANOTTI
El inicio de 2026 encuentra a los sistemas de salud bajo alerta por un escenario epidemiológico complejo a nivel mundial. El resurgimiento del sarampión en América del Norte y la persistencia de la mpox (viruela del mono) en distintos continentes obligan a reforzar los mecanismos de vigilancia y respuesta temprana.
Según el último informe del Boletín Epidemiológico Nacional, ambos eventos son monitoreados en el marco del Reglamento Sanitario Internacional y representan riesgos potenciales de impacto local, incluso en países que no registran casos confirmados.
En América del Norte, el sarampión muestra una actividad significativa. México es el país más afectado: hasta el 22 de enero de 2026 acumuló 7.310 casos confirmados y 25 muertes asociadas. La mayor incidencia se da en niños de 1 a 4 años, aunque también se registran contagios en adultos jóvenes. Además, la transmisión continúa activa, con decenas de nuevos casos reportados en pocos días.
Estados Unidos mantiene brotes iniciados en 2025. En las primeras semanas de este año se confirmaron 416 casos en 14 jurisdicciones, en su mayoría vinculados a brotes previos. Canadá, si bien presenta cifras más bajas, mostró un aumento repentino de notificaciones durante la primera semana epidemiológica del año, lo que generó atención de las autoridades sanitarias.
En el plano local, Argentina no confirmó casos de sarampión en lo que va de 2026. Sin embargo, el contexto internacional impactó en el sistema de vigilancia: las notificaciones de Enfermedad Febril Exantemática aumentaron un 315% respecto del promedio de los últimos años. Desde Salud aclararon que este incremento responde a una mayor sensibilidad del sistema y no a un aumento de casos confirmados.
En cuanto a la mpox, la vigilancia global distingue dos clados del virus con comportamientos diferentes. El clado II mantiene circulación sostenida desde 2022, mientras que el clado I genera mayor preocupación por su potencial gravedad. Desde 2024 se detectaron casos asociados a viajes en Europa, Asia y América, con algunos episodios de transmisión secundaria.
En Argentina, durante las semanas epidemiológicas 1 y 2 de 2026 se notificaron 12 casos sospechosos de mpox, de los cuales tres fueron confirmados. Las autoridades sanitarias remarcan que el seguimiento es permanente y que la detección temprana es clave para evitar la propagación comunitaria.
