Tras la derrota frente a Estudiantes, que dejó en evidencia falencias en el mediocampo, Santiago Ascacíbar aparece como una de las alternativas que puede aportar equilibrio y llegada al equipo dirigido por Claudio Úbeda. El volante entrenó con normalidad este jueves y todo indica que será citado para el partido del domingo ante Newell’s Old Boys, desde las 19, en La Bombonera.

Si bien es poco probable que sea titular debido a que apenas acumula algunos entrenamientos con el plantel, la idea del cuerpo técnico es que sume minutos y comience a integrarse de manera progresiva al once titular.

Ascacíbar no llega para ser el organizador del juego, pero sí para cumplir un rol clave como volante con llegada al área. En ese esquema, podría complementarse con Leandro Paredes en la salida y Ander Herrera como nexo, aportando presencia ofensiva y gol desde segunda línea.

En Estudiantes, bajo la conducción de Eduardo Domínguez, el mediocampista mejoró notablemente sus números en ataque. Desde su regreso al club platense en 2023 convirtió 18 goles y dio cinco asistencias, sin perder su fortaleza en la recuperación y la lectura defensiva, una de sus principales virtudes desde sus inicios.

El gran desafío para Boca seguirá siendo la generación de juego. Con varias bajas por lesión y un Paredes cada vez más presionado por los rivales, el equipo depende demasiado de acciones individuales o de la pelota parada. En ese contexto, Ascacíbar aparece como una solución parcial: suma gol y presencia, pero no resuelve por completo la creación. Será tarea de Úbeda encontrar el equilibrio con las piezas disponibles.