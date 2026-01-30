Cooper Flagg brilló con 49 puntos, pero Dallas cayó ante Charlotte
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
El mediocampista realizó fútbol con el plantel y sería convocado para el duelo del domingo. Su llegada apunta a reforzar el juego y el gol desde el medio.Deportes30/01/2026GASTON PAROLA
Tras la derrota frente a Estudiantes, que dejó en evidencia falencias en el mediocampo, Santiago Ascacíbar aparece como una de las alternativas que puede aportar equilibrio y llegada al equipo dirigido por Claudio Úbeda. El volante entrenó con normalidad este jueves y todo indica que será citado para el partido del domingo ante Newell’s Old Boys, desde las 19, en La Bombonera.
Si bien es poco probable que sea titular debido a que apenas acumula algunos entrenamientos con el plantel, la idea del cuerpo técnico es que sume minutos y comience a integrarse de manera progresiva al once titular.
Ascacíbar no llega para ser el organizador del juego, pero sí para cumplir un rol clave como volante con llegada al área. En ese esquema, podría complementarse con Leandro Paredes en la salida y Ander Herrera como nexo, aportando presencia ofensiva y gol desde segunda línea.
En Estudiantes, bajo la conducción de Eduardo Domínguez, el mediocampista mejoró notablemente sus números en ataque. Desde su regreso al club platense en 2023 convirtió 18 goles y dio cinco asistencias, sin perder su fortaleza en la recuperación y la lectura defensiva, una de sus principales virtudes desde sus inicios.
El gran desafío para Boca seguirá siendo la generación de juego. Con varias bajas por lesión y un Paredes cada vez más presionado por los rivales, el equipo depende demasiado de acciones individuales o de la pelota parada. En ese contexto, Ascacíbar aparece como una solución parcial: suma gol y presencia, pero no resuelve por completo la creación. Será tarea de Úbeda encontrar el equilibrio con las piezas disponibles.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
El astro se emocionó en su regreso a Ohio, los Lakers fueron goleados y una frase encendió las alarmas sobre su futuro en la NBA.
El delantero francés no fue convocado ante Al Fateh y rechazó una propuesta de renovación que calificó como insultante. Su continuidad en Arabia Saudita está en duda.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
La aeronave se precipitó en una zona montañosa del departamento de Santander. Autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.
El Millonario se impuso 2-0 en el Monumental con dos goles del colombiano y logró su segunda victoria en el Torneo Apertura. El Lobo terminó con nueve jugadores.
Bajo la lluvia y en tiempo agregado, el arquero Anatoly Trubin marcó el gol que selló el pase del Benfica y dejó al Real Madrid sin clasificación directa.
El griego pidió un cambio de aire tras 12 temporadas y el mercado NBA entra en ebullición.
Las charlas contractuales quedaron en pausa y crece el interés del fútbol saudí por una de las grandes figuras del equipo parisino.
El organismo africano desestimó la protesta de Marruecos, mantuvo el resultado deportivo y aplicó suspensiones y multas millonarias tras los incidentes de la final.
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles. La mujer estaba alterada, agredió a efectivos policiales y fue imputada por resistencia a la autoridad.