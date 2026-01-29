El mercado cambiario comenzó este jueves 29 de enero sin sobresaltos. El dólar oficial abrió a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización del Banco Nación, sin modificaciones respecto al cierre de la jornada anterior.

Por su parte, el dólar blue se mantiene firme en el mercado informal, con una cotización de $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, consolidándose como una de las referencias más seguidas por ahorristas y pequeños inversores.

En el segmento financiero, el dólar MEP opera en torno a los $1.460,2 para la compra y $1.461,4 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.508,5 y $1.508,9, respectivamente.

El dólar mayorista, referencia clave para el comercio exterior, se posiciona en $1.441, en tanto que el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, alcanza los $1.904,5 para la venta.