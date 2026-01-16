Cinco variables que explican la economía argentina en 2025
El año cerró con avances en inflación y riesgo país, pero con reservas aún frágiles y un dólar que volvió a marcar diferencias.
La divisa oficial cayó por cuarto día consecutivo y se ubicó en $1.455 en el Banco Nación, mientras que el mayorista tocó un piso que no se veía desde noviembre.
El dólar registró este viernes una nueva baja y acumuló su cuarta jornada consecutiva en descenso, profundizando la tendencia bajista que se viene observando desde el inicio del año. La cotización al público retrocedió 15 pesos y cerró a $1.455 para la venta en el Banco Nación, el valor más bajo de los últimos dos meses.
El movimiento estuvo impulsado por la caída del dólar mayorista, que cedió once pesos y se ubicó en $1.430, un nivel que no se registraba desde el 21 de noviembre. En lo que va de enero, el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 25 pesos, equivalente a un retroceso del 1,7%.
Este comportamiento se da en paralelo con una activa intervención del Banco Central de la República Argentina, que desde el 5 de enero compró cerca de 600 millones de dólares, fortaleciendo el nivel de reservas. A pesar de estas adquisiciones, la cotización oficial se mantuvo estable y alejada del techo de las bandas cambiarias.
Según el esquema vigente, el límite superior del tipo de cambio para la jornada fue fijado en $1.546,18, lo que dejó al dólar oficial un 8,1% por debajo de ese valor, una de las mayores brechas desde mediados de noviembre.
La menor expectativa de devaluación también se reflejó en otros segmentos del mercado. El dólar blue bajó diez pesos y cerró en $1.500, acumulando una caída de 30 pesos en lo que va del mes. En el mercado de futuros, todas las posiciones operaron a la baja, con contratos de fin de enero pactados en torno a los $1.450.
Analistas del mercado destacaron que el descenso del dólar responde a una mayor oferta de divisas y a estrategias financieras de corto plazo, como el carry trade, en un contexto de política monetaria más restrictiva. Además, señalaron que la acumulación de reservas avanza a un ritmo superior al previsto, con respaldo del Fondo Monetario Internacional.
Desde el organismo internacional valoraron positivamente la estrategia oficial y remarcaron que el proceso de recomposición de reservas comenzó el año de manera acelerada, acompañado por ajustes en el esquema monetario y cambiario.
