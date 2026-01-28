Precio del dólar hoy: cómo abren las cotizaciones

El dólar oficial, el blue y las variantes financieras arrancan la jornada con valores estables en el inicio de este miércoles.

Mercados28/01/2026
720

El mercado cambiario abrió este miércoles 28 de enero con cotizaciones sin grandes sobresaltos en las distintas variantes del dólar, en una jornada que sigue de cerca la evolución financiera tras el cierre del martes.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el dólar oficial en el Banco Nación abrió la jornada con un valor de $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue se mantiene por encima del oficial, reflejando la brecha cambiaria que continúa presente en la economía argentina.

Por su parte, los dólares financieros muestran valores similares al blue, mientras que el contado con liquidación sigue siendo la cotización más elevada del mercado.

 
Cotizaciones del dólar hoy – miércoles 28 de enero

Dólar Oficial:
Compra $1.415 / Venta $1.465
Dólar Blue:
Compra $1.470 / Venta $1.490
Dólar Mayorista:
$1.437
Dólar MEP:
$1.468
Dólar Contado con Liquidación (CCL):
$1.516
Dólar Tarjeta:
Venta $1.898

