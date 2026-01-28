Precio del dólar hoy viernes 30 de enero
La jornada financiera de este viernes muestra estabilidad relativa en las distintas cotizaciones del dólar en el mercado argentino.
El dólar oficial, el blue y las variantes financieras arrancan la jornada con valores estables en el inicio de este miércoles.Mercados28/01/2026SOFIA ZANOTTI
El mercado cambiario abrió este miércoles 28 de enero con cotizaciones sin grandes sobresaltos en las distintas variantes del dólar, en una jornada que sigue de cerca la evolución financiera tras el cierre del martes.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el dólar oficial en el Banco Nación abrió la jornada con un valor de $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.
En el mercado informal, el dólar blue se mantiene por encima del oficial, reflejando la brecha cambiaria que continúa presente en la economía argentina.
Por su parte, los dólares financieros muestran valores similares al blue, mientras que el contado con liquidación sigue siendo la cotización más elevada del mercado.
Cotizaciones del dólar hoy – miércoles 28 de enero
Dólar Oficial:
Compra $1.415 / Venta $1.465
Dólar Blue:
Compra $1.470 / Venta $1.490
Dólar Mayorista:
$1.437
Dólar MEP:
$1.468
Dólar Contado con Liquidación (CCL):
$1.516
Dólar Tarjeta:
Venta $1.898
La jornada financiera de este viernes muestra estabilidad relativa en las distintas cotizaciones del dólar en el mercado argentino.
El dólar oficial inicia la jornada sin variaciones y el blue se mantiene por encima de los $1.480 en el mercado informal.
El mercado cambiario muestra subas moderadas en casi todas las variantes del dólar y en las principales monedas internacionales.
El dólar oficial abrió a $1.460 en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se negocia a $1.505 en el mercado informal.
La divisa oficial cayó por cuarto día consecutivo y se ubicó en $1.455 en el Banco Nación, mientras que el mayorista tocó un piso que no se veía desde noviembre.
El año cerró con avances en inflación y riesgo país, pero con reservas aún frágiles y un dólar que volvió a marcar diferencias.
Especialistas alertan que el dengue y las enfermedades respiratorias ya no respetan estaciones y llaman a reforzar la inmunización.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
Las sedes diplomáticas europeas y latinoamericanas actualizan protocolos de emergencia ante el deterioro económico y el escenario geopolítico en la isla.
La UEFA sorteó los 16avos de final del certamen europeo, con ocho cruces que definirán a los clasificados a octavos. Los partidos se jugarán en febrero.
La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026