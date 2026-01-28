El mercado cambiario abrió este miércoles 28 de enero con cotizaciones sin grandes sobresaltos en las distintas variantes del dólar, en una jornada que sigue de cerca la evolución financiera tras el cierre del martes.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el dólar oficial en el Banco Nación abrió la jornada con un valor de $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue se mantiene por encima del oficial, reflejando la brecha cambiaria que continúa presente en la economía argentina.

Por su parte, los dólares financieros muestran valores similares al blue, mientras que el contado con liquidación sigue siendo la cotización más elevada del mercado.



Cotizaciones del dólar hoy – miércoles 28 de enero

Dólar Oficial:

Compra $1.415 / Venta $1.465

Dólar Blue:

Compra $1.470 / Venta $1.490

Dólar Mayorista:

$1.437

Dólar MEP:

$1.468

Dólar Contado con Liquidación (CCL):

$1.516

Dólar Tarjeta:

Venta $1.898