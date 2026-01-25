Rumores de embarazo alrededor de Wanda Nara
El músico le dedicó un saludo público cargado de afecto y la respuesta de la actriz no pasó desapercibida en redes sociales.
Un intercambio virtual entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione volvió a captar la atención del público y del ambiente artístico.
Con motivo del cumpleaños de la actriz, el músico rosarino publicó en su cuenta de Instagram una imagen juntos acompañada por un mensaje cargado de afecto: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”.
La publicación generó una rápida repercusión y múltiples reacciones entre seguidores y colegas. Minutos más tarde, Sofía Gala respondió con palabras igual de emotivas: “Te lo digo de nuevo: ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”.
En este marco, el ida y vuelta público reavivó comentarios y especulaciones en redes sociales. Mientras muchos usuarios celebraron la complicidad y el cariño entre ambos, otros se preguntaron si se trata únicamente de una amistad profunda o de un vínculo que va más allá.
