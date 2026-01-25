Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras ser vista en las últimas horas recorriendo el Unicenter, donde realizó compras en un local de ropa para bebés.

Según testigos que se encontraban en el lugar, la empresaria y conductora estuvo acompañada por su hija Francesca, quien se mostró entusiasmada mientras la ayudaba a elegir las prendas. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las compras, sino un gesto familiar que rápidamente se viralizó.

De acuerdo a los relatos, la niña le dio un beso en el abdomen a su madre, una escena que no pasó inadvertida y que encendió rumores sobre un posible embarazo. Las imágenes y comentarios comenzaron a circular en redes sociales, donde seguidores y usuarios no tardaron en expresar teorías y especulaciones.

Hasta el momento, Wanda Nara no realizó declaraciones públicas al respecto. No obstante, el episodio volvió a ubicarla en el foco mediático, alimentando versiones que, por ahora, permanecen sin confirmación.