Los famosos que podrían entrar a Gran Hermano: Edición Dorada
Ángel de Brito dio a conocer la lista de figuras que estarían en carpeta para ingresar al reality, que vuelve a la pantalla de Telefe en febrero.
Un gesto de su hija en plena recorrida por un shopping encendió especulaciones en redes sociales y medios.Espectáculos25/01/2026LORENA ACOSTA
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras ser vista en las últimas horas recorriendo el Unicenter, donde realizó compras en un local de ropa para bebés.
Según testigos que se encontraban en el lugar, la empresaria y conductora estuvo acompañada por su hija Francesca, quien se mostró entusiasmada mientras la ayudaba a elegir las prendas. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las compras, sino un gesto familiar que rápidamente se viralizó.
De acuerdo a los relatos, la niña le dio un beso en el abdomen a su madre, una escena que no pasó inadvertida y que encendió rumores sobre un posible embarazo. Las imágenes y comentarios comenzaron a circular en redes sociales, donde seguidores y usuarios no tardaron en expresar teorías y especulaciones.
Hasta el momento, Wanda Nara no realizó declaraciones públicas al respecto. No obstante, el episodio volvió a ubicarla en el foco mediático, alimentando versiones que, por ahora, permanecen sin confirmación.
La modelo reconoció en pleno programa que vio a Ian Lucas sin ropa, en una charla descontracturada impulsada por Wanda Nara.
La modelo y el mediocampista fueron padres de su primera hija en común y celebran la llegada de Aitana junto a su familia ensamblada.
El artista publicó una carta en el Wall Street Journal, reconoció errores del pasado y habló de un proceso de sanación personal.
La actriz mostró en redes el romántico momento en el que su pareja le pidió casamiento durante una cena íntima.
El músico le dedicó un saludo público cargado de afecto y la respuesta de la actriz no pasó desapercibida en redes sociales.
El cruce entre Vélez y Talleres dejó un gesto que no pasó desapercibido: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse y luego respondieron con incomodidad en conferencia.
La Lepra apuntó contra Rosario Central por la controvertida consagración 2025 y hubo incidentes con Ignacio Malcorra durante el partido ante Independiente.
El delantero nigeriano de 24 años llega libre desde Eslovaquia y está a un paso de sumarse al Malevo del Bajo Flores.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
Vélez volvió a ganar, San Lorenzo sumó de a tres e Independiente empató ante Newell’s. Repasá el cronograma completo de la segunda jornada.
Una triple terapia abre una esperanza contra el cáncer de páncreas
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.
Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.