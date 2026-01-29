Fito Páez estrenó el videoclip de “Maldivina y Turbialuz”

Fito Páez presentó el estreno mundial del videoclip de “Maldivina y Turbialuz”, una pieza que funciona como cierre audiovisual de Novela, el álbum conceptual con el que volvió a expandir los límites de su universo creativo.

El video fue realizado por Antiestático para Sony Music Entertainment España y dirigido por Matías Dumont. La producción tiene un valor simbólico destacado: fue grabada en los históricos Abbey Road Studios, uno de los estudios más emblemáticos de la música popular a nivel mundial. Las imágenes estuvieron a cargo de Guido Adler y acompañan el clima narrativo y estético que atraviesa toda la obra.

“Maldivina y Turbialuz” cierra el recorrido visual de Novela, una propuesta de gran escala que reafirma la capacidad de Páez para unir música, relato y puesta en escena, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de la música en español.

Este lanzamiento se da, además, en una semana especial para el artista: Novela estará presente en la Premios Grammy, donde el disco cuenta con una nominación, confirmando su impacto internacional y el reconocimiento de la crítica.

Con este estreno, Fito Páez vuelve a cruzar lenguajes y reafirma su vigencia artística, apostando a una obra integral que combina sonido, imagen y narrativa.