Avanza la investigación por el incendio en Los Alerces
La Fiscalía Federal de Esquel investiga si hubo incumplimiento de deberes en el manejo del fuego tras el incendio detectado en diciembre en el Parque Nacional Los Alerces.
Familiares, colegas y organizaciones recuerdan al reportero gráfico asesinado en 1997, en una jornada que vuelve a poner en valor la libertad de expresión y el rol del periodismo.Sociedad25/01/2026LORENA ACOSTA
Este domingo 25 de enero se cumple un nuevo aniversario del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, un crimen que marcó un antes y un después en la historia del periodismo argentino y se convirtió en símbolo de la lucha por la libertad de expresión.
Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997, luego de haber tomado la primera fotografía pública del empresario Alfredo Yabrán, imagen que había sido publicada en la tapa de la revista Noticias y que expuso vínculos de poder hasta entonces ocultos.
A 29 años de aquel hecho, familiares, amigos y colegas se reúnen en distintos puntos para mantener vivo su recuerdo. El primer homenaje se realiza a las 11 de la mañana en el monolito ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de Pinamar, lugar emblemático para la memoria colectiva.
Más tarde, a las 19, está prevista una movilización en la cava de General Madariaga, sobre el kilómetro 385 de la Ruta 11, a unos cinco kilómetros del casco urbano. Allí fue hallado el cuerpo sin vida del reportero gráfico, en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.
Como cada año, los actos no solo buscan rendir homenaje a Cabezas, sino también reafirmar el compromiso con un periodismo libre, independiente y sin presiones, bajo una consigna que sigue vigente: no se olviden de Cabezas.
La Fiscalía Federal de Esquel investiga si hubo incumplimiento de deberes en el manejo del fuego tras el incendio detectado en diciembre en el Parque Nacional Los Alerces.
Los incendios forestales se intensifican por los fuertes vientos y obligaron a cortar la Ruta Provincial 71. Brigadistas trabajan contrarreloj.
El fuego volvió a ganar terreno en el Parque Nacional Los Alerces por fuertes vientos y altas temperaturas. Ya son más de 35 mil hectáreas afectadas.
La Fiscalía investiga si la mujer tuvo un rol como autora intelectual o colaboradora del asesinato del adolescente de 15 años ocurrido en diciembre.
Tres responsables y tres auxiliares del establecimiento fueron acusados tras la difusión de videos que evidencian graves hechos de violencia contra bebés y niños.
El nuevo parte médico señala que el niño no presenta cambios y continúa en terapia intensiva, con pronóstico reservado.
Tras rechazar a River y Boca y caerse su pase a Europa, el delantero podría regresar al equipo ante Talleres.
El extremo surgido en Vélez vuelve desde Estados Unidos y se suma al Canalla a préstamo por una temporada.
El delantero japonés ingresó en el triunfo ante Sarmiento y quedó en la historia del fútbol argentino.
El árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un penal vía VAR para Rosario Central que generó fuertes reclamos del conjunto cordobés.
El delantero de Cruzeiro abrió el marcador ante Atlético Mineiro y celebró de manera insólita tras recibir un vaso de cerveza desde la tribuna rival.
La Casa Rosada avanza con la reforma del IOSFA y la creación de una nueva Agencia de Seguridad Migratoria, mientras continúa la reestructuración del Gabinete con la salida de un funcionario de bajo perfil.
Este domingo se disputó la primera fecha del certamen provincial, con 20 encuentros jugados sin inconvenientes en distintos puntos de Santa Fe.
El foco se detectó en un hospital de Bengala Occidental y afecta a personal de salud. Una enfermera permanece en coma y se activaron medidas sanitarias de emergencia.