Este domingo 25 de enero se cumple un nuevo aniversario del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, un crimen que marcó un antes y un después en la historia del periodismo argentino y se convirtió en símbolo de la lucha por la libertad de expresión.

Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997, luego de haber tomado la primera fotografía pública del empresario Alfredo Yabrán, imagen que había sido publicada en la tapa de la revista Noticias y que expuso vínculos de poder hasta entonces ocultos.

A 29 años de aquel hecho, familiares, amigos y colegas se reúnen en distintos puntos para mantener vivo su recuerdo. El primer homenaje se realiza a las 11 de la mañana en el monolito ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de Pinamar, lugar emblemático para la memoria colectiva.

Más tarde, a las 19, está prevista una movilización en la cava de General Madariaga, sobre el kilómetro 385 de la Ruta 11, a unos cinco kilómetros del casco urbano. Allí fue hallado el cuerpo sin vida del reportero gráfico, en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.

Como cada año, los actos no solo buscan rendir homenaje a Cabezas, sino también reafirmar el compromiso con un periodismo libre, independiente y sin presiones, bajo una consigna que sigue vigente: no se olviden de Cabezas.