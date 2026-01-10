Trump retira a EE.UU. de 66 organismos internacionales
La medida incluye 31 entidades vinculadas a la ONU y fue oficializada mediante un memorándum presidencial.
El presidente de Estados Unidos afirmó que buscará un acuerdo con Dinamarca, aunque no descartó otras vías para quedarse con el territorio.Internacionales10/01/2026GASTON PAROLA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en el centro del debate internacional su intención de que Groenlandia pase a formar parte de su país. Este viernes aseguró que le “gustaría acordar con Dinamarca por las buenas”, aunque dejó abierta la posibilidad de avanzar por otros caminos si no prospera una negociación.
Las declaraciones se dieron luego de los dichos de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien advirtió que la OTAN respaldaría a Dinamarca ante cualquier intento de presión por parte de Washington. Frente a ese escenario, Trump sostuvo que “les guste o no, vamos a hacer algo con Groenlandia”.
Durante un encuentro con empresarios del sector energético y medios de comunicación, el mandatario explicó que su principal preocupación es estratégica. “No queremos tener a Rusia o China de vecinos”, señaló, al referirse a la ubicación de Groenlandia y a la creciente presencia militar de potencias extranjeras en la región del Ártico.
Trump estuvo acompañado por su vicepresidente JD Vance y por el secretario de Estado Marco Rubio, a quienes presentó como piezas clave de su agenda de política exterior. En ese marco, remarcó que preferiría alcanzar un acuerdo diplomático, aunque lanzó una advertencia: “Si no se puede por las buenas, habrá que hacerlo de otra manera”.
Pese al tono firme, el presidente estadounidense intentó bajar la tensión con Copenhague. Dijo que aprecia a Dinamarca y relativizó el reclamo histórico sobre el territorio al señalar que “haber llegado hace 500 años no los convierte en dueños”.
Finalmente, Trump vinculó el tema con el rol de la OTAN y defendió su gestión al frente de la alianza militar. “Yo apoyo a la OTAN, yo la salvé. De no ser por mí no existiría”, afirmó, en lo que fue leído como una respuesta directa al respaldo expresado por el gobierno danés.
La medida incluye 31 entidades vinculadas a la ONU y fue oficializada mediante un memorándum presidencial.
El presidente de Estados Unidos aseguró que Delcy Rodríguez colabora con Washington y sostuvo que el país aún no está en condiciones de ir a las urnas.
La guardia repelió el sobrevuelo de aeronaves no identificadas. Una fuente oficial aseguró que la situación está “bajo control” en el centro de Caracas.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
La medida incluye 31 entidades vinculadas a la ONU y fue oficializada mediante un memorándum presidencial.
La organización oficializó el cronograma completo de la primera fase, que se jugará entre el 18 de enero y el 8 de abril en distintas sedes del país.
El Festival Nacional de Doma y Folklore celebra su edición número 60 con once noches de música, tradición y figuras de primer nivel en Córdoba.
El presidente de Estados Unidos afirmó que buscará un acuerdo con Dinamarca, aunque no descartó otras vías para quedarse con el territorio.
La propuesta cultural y gastronómica volvió a convocar a familias y amigos en el Escudo de la Ciudad, con música en vivo y gran acompañamiento del público.
El clásico del fútbol español se juega este domingo en Arabia Saudita, con un título en juego y realidades parejas para ambos equipos.
El hecho ocurrió en el cruce de las rutas 33 y 93. La víctima tenía 28 años y estaba prestando servicio. La Justicia ordenó una autopsia.
Luciano ganó en motos y Kevin se impuso en Challenger en la etapa 7 del Rally Dakar 2026. Un hecho inédito para la competencia.