El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en el centro del debate internacional su intención de que Groenlandia pase a formar parte de su país. Este viernes aseguró que le “gustaría acordar con Dinamarca por las buenas”, aunque dejó abierta la posibilidad de avanzar por otros caminos si no prospera una negociación.

Las declaraciones se dieron luego de los dichos de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien advirtió que la OTAN respaldaría a Dinamarca ante cualquier intento de presión por parte de Washington. Frente a ese escenario, Trump sostuvo que “les guste o no, vamos a hacer algo con Groenlandia”.

Durante un encuentro con empresarios del sector energético y medios de comunicación, el mandatario explicó que su principal preocupación es estratégica. “No queremos tener a Rusia o China de vecinos”, señaló, al referirse a la ubicación de Groenlandia y a la creciente presencia militar de potencias extranjeras en la región del Ártico.

Trump estuvo acompañado por su vicepresidente JD Vance y por el secretario de Estado Marco Rubio, a quienes presentó como piezas clave de su agenda de política exterior. En ese marco, remarcó que preferiría alcanzar un acuerdo diplomático, aunque lanzó una advertencia: “Si no se puede por las buenas, habrá que hacerlo de otra manera”.

Pese al tono firme, el presidente estadounidense intentó bajar la tensión con Copenhague. Dijo que aprecia a Dinamarca y relativizó el reclamo histórico sobre el territorio al señalar que “haber llegado hace 500 años no los convierte en dueños”.

Finalmente, Trump vinculó el tema con el rol de la OTAN y defendió su gestión al frente de la alianza militar. “Yo apoyo a la OTAN, yo la salvé. De no ser por mí no existiría”, afirmó, en lo que fue leído como una respuesta directa al respaldo expresado por el gobierno danés.