Con la mirada puesta en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro participó este jueves en Mar del Plata de la inauguración de la Playa Olímpica, una iniciativa que busca acercar el deporte a la comunidad y promocionar el evento continental que se disputará en la provincia el próximo año.

La propuesta es impulsada de manera conjunta por el Comité Olímpico Argentino, el Comité Organizador de los Juegos y el Gobierno de Santa Fe. Durante los meses de enero y febrero se desarrollarán competencias, exhibiciones deportivas y actividades culturales en distintos puntos de la Costa Atlántica y otras ciudades del país.

“Para mí es un honor estar en Mar del Plata presentando el evento deportivo más importante que se va a vivir en nuestro país, que son los Juegos Suramericanos, que se realizarán en septiembre en la provincia de Santa Fe”, expresó Pullaro. En ese marco, destacó que se trata de un desafío vinculado a los valores que se buscan transmitir y al legado que quedará en materia de infraestructura y desarrollo deportivo.

El gobernador remarcó que la inversión en instalaciones no será solo para la competencia, sino que quedará como base para el crecimiento del deporte a largo plazo. “Santa Fe está cambiando, se está transformando y pretendemos ser la capital del deporte de la República Argentina”, afirmó.

Por su parte, el presidente del COA, Mario Moccia, subrayó la importancia de esta segunda edición de la Playa Olímpica, que contará con nueve sedes organizativas. Señaló además que los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representan el evento más relevante del ciclo olímpico en la región y permitirán que los mejores atletas del continente compitan por un lugar en los Juegos Panamericanos.

De la actividad participaron también autoridades locales, deportistas olímpicos como Paula “Peque” Pareto y Germán Chiaraviglio, representantes de selecciones nacionales y Capi, la mascota oficial de los Juegos.

Las acciones promocionales continuarán durante todo el verano en destinos turísticos como Pinamar, Villa Gesell y Miramar, con actividades abiertas al público. El objetivo es acercar el espíritu de los Juegos Suramericanos, que se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026 en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países y una convocatoria estimada de millones de espectadores presenciales y a través de transmisiones digitales.