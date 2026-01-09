FESTRAM suspendió el paro y ratificó el reclamo salarial
La conciliación obligatoria frenó la medida de fuerza, pero el sindicato insiste en una mejora del 8,4% y cuestiona la oferta de los intendentes.
La provincia de Santa Fe llevó adelante el primer procedimiento de ablación de órganos en asistolia controlada del país en lo que va de 2026. El operativo se realizó en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en la ciudad de Rosario, con la coordinación del Ministerio de Salud provincial a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio).
La intervención, de alta complejidad, permitió la obtención de un hígado, riñones y tejidos, que posibilitaron la realización de trasplantes en tres personas. Se aplicó la técnica de asistolia controlada con perfusión normotérmica regional, un procedimiento que requiere equipamiento específico y una logística especialmente planificada, y que se utilizó por primera vez en ese efector de salud.
La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, explicó que se trató del primer proceso de donación en asistolia controlada del año en todo el país con ablación multiorgánica. Según indicó, este tipo de procedimientos demanda una preparación previa de varios días y equipos altamente capacitados para que todo se desarrolle de manera correcta.
En ese marco, recordó que durante 2025 se había realizado una intervención similar en el Hospital Cullen, pero subrayó que este operativo marca un nuevo hito nacional al inicio de 2026. Además, destacó que Santa Fe se mantiene entre las provincias con mejores indicadores en materia de donación y procuración de órganos, con el HECA a la cabeza a nivel provincial.
Andrada señaló que estas prácticas, habituales en países europeos, son el resultado de un proceso sostenido de fortalecimiento del sistema sanitario. En ese sentido, remarcó que el avance es posible gracias a una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra de Salud Silvia Ciancio, orientada a invertir recursos, fortalecer equipos y elevar los estándares de calidad para responder a una lista de espera que continúa creciendo.
Por su parte, la directora del HECA, Andrea Becherucci, valoró el trabajo conjunto entre el equipo de Terapia Intensiva del hospital y el Cudaio, que permitió identificar al paciente como posible donante y organizar el procedimiento con anticipación. Esto posibilitó gestionar el equipamiento necesario, como la bomba de perfusión extracorpórea, provista por los hospitales Provincial del Centenario y Víctor J. Vilela.
En la misma línea, el coordinador del Cudaio en el HECA, Emiliano Valtorta, destacó la tarea de los equipos médicos, de enfermería y administrativos especialmente capacitados para este tipo de donaciones, que no son las más habituales. Explicó que la asistolia controlada permite ampliar el universo de potenciales donantes y que, en este caso, posibilitó la ablación de órganos y tejidos en un procedimiento inédito para el hospital.
Finalmente, Becherucci remarcó el impacto social de este avance: “Nuestro objetivo principal es salvar la vida del paciente que ingresa al hospital, pero cuando eso no es posible, el trabajo de procuración permite que otras vidas puedan ser salvadas o mejoradas”.
El siniestro ocurrió en la Autopista Rosario–Santa Fe, a la altura de Sauce Viejo. El conductor tenía 40 años y falleció tras ser internado con heridas graves.
El gobernador Pullaro encabezó la presentación de la Playa Olímpica y remarcó la importancia del legado deportivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
El Gobierno provincial comenzó operativos móviles de pesaje en rutas clave para proteger la infraestructura vial y reducir el deterioro causado por el exceso de carga.
La Provincia entregó 18 camionetas 0 km a la Unidad Regional IX de la Policía en Reconquista, en el marco del plan de fortalecimiento de la seguridad pública.
La provincia encabeza las exportaciones lácteas del país con un aumento del 19% y consolida un modelo productivo con más infraestructura, energía y sustentabilidad.
El hecho ocurrió en el cruce de las rutas 33 y 93. La víctima tenía 28 años y estaba prestando servicio. La Justicia ordenó una autopsia.
El piloto salteño ganó la etapa 8 en Arabia Saudita y tomó la punta de la general en motos, cuando restan cinco días para el cierre del Rally Dakar.
El accidente ocurrió en una estancia de la zona rural de Candelaria Sud, cuando una maquinaria agrícola cayó sobre la víctima.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 128, en jurisdicción de La Carlota. Un conductor perdió la vida y otro fue hospitalizado.
Dos mujeres que trabajaron en sus residencias del Caribe relatan situaciones de abuso, control y humillaciones durante 2021, según una investigación periodística.
La obra ya entró en una etapa clave con la colocación del asfalto y promete ser una alternativa segura a la Ruta 33.
Un vecino alertó a la policía tras encontrar restos de una motocicleta en un terreno baldío de la ciudad.
El actor pidió disculpas públicas, pero la actriz eligió correrse del foco mediático y marcar límites en redes sociales.