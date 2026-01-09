La provincia de Santa Fe llevó adelante el primer procedimiento de ablación de órganos en asistolia controlada del país en lo que va de 2026. El operativo se realizó en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en la ciudad de Rosario, con la coordinación del Ministerio de Salud provincial a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio).

La intervención, de alta complejidad, permitió la obtención de un hígado, riñones y tejidos, que posibilitaron la realización de trasplantes en tres personas. Se aplicó la técnica de asistolia controlada con perfusión normotérmica regional, un procedimiento que requiere equipamiento específico y una logística especialmente planificada, y que se utilizó por primera vez en ese efector de salud.

La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, explicó que se trató del primer proceso de donación en asistolia controlada del año en todo el país con ablación multiorgánica. Según indicó, este tipo de procedimientos demanda una preparación previa de varios días y equipos altamente capacitados para que todo se desarrolle de manera correcta.

En ese marco, recordó que durante 2025 se había realizado una intervención similar en el Hospital Cullen, pero subrayó que este operativo marca un nuevo hito nacional al inicio de 2026. Además, destacó que Santa Fe se mantiene entre las provincias con mejores indicadores en materia de donación y procuración de órganos, con el HECA a la cabeza a nivel provincial.

Andrada señaló que estas prácticas, habituales en países europeos, son el resultado de un proceso sostenido de fortalecimiento del sistema sanitario. En ese sentido, remarcó que el avance es posible gracias a una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra de Salud Silvia Ciancio, orientada a invertir recursos, fortalecer equipos y elevar los estándares de calidad para responder a una lista de espera que continúa creciendo.

Por su parte, la directora del HECA, Andrea Becherucci, valoró el trabajo conjunto entre el equipo de Terapia Intensiva del hospital y el Cudaio, que permitió identificar al paciente como posible donante y organizar el procedimiento con anticipación. Esto posibilitó gestionar el equipamiento necesario, como la bomba de perfusión extracorpórea, provista por los hospitales Provincial del Centenario y Víctor J. Vilela.

En la misma línea, el coordinador del Cudaio en el HECA, Emiliano Valtorta, destacó la tarea de los equipos médicos, de enfermería y administrativos especialmente capacitados para este tipo de donaciones, que no son las más habituales. Explicó que la asistolia controlada permite ampliar el universo de potenciales donantes y que, en este caso, posibilitó la ablación de órganos y tejidos en un procedimiento inédito para el hospital.

Finalmente, Becherucci remarcó el impacto social de este avance: “Nuestro objetivo principal es salvar la vida del paciente que ingresa al hospital, pero cuando eso no es posible, el trabajo de procuración permite que otras vidas puedan ser salvadas o mejoradas”.