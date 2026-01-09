El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que durante diciembre de 2025 completó la cancelación total de las operaciones financieras realizadas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el marco del swap cambiario anunciado en octubre del año pasado por un monto de hasta USD 20.000 millones.

Según se detalló oficialmente, la cancelación alcanzó a todos los movimientos efectuados durante el último trimestre de 2025. El mecanismo había sido activado como herramienta de estabilización cambiaria en un contexto de fuerte volatilidad del mercado, especialmente en las semanas previas a las elecciones de octubre.

De acuerdo a información surgida de documentos oficiales de ambos países, Argentina llegó a utilizar aproximadamente USD 2.500 millones de la línea disponible. Esos fondos fueron vendidos por el Tesoro estadounidense en el mercado local cuando el tipo de cambio tocó el límite superior de la banda de flotación.

Desde el BCRA remarcaron que este tipo de operaciones se manejan bajo estrictos criterios de confidencialidad, por lo que no se difunden detalles puntuales sobre cada intervención. No obstante, aclararon que el acuerdo de swap continúa vigente, lo que habilita su eventual utilización ante futuros episodios de inestabilidad financiera.

Además de la venta de divisas en el mercado oficial, el Tesoro de Estados Unidos también participó mediante la compra de pesos en el mercado de contado con liquidación, con el objetivo de contribuir a la reducción de la brecha cambiaria.

El respaldo del Tesoro estadounidense fue interpretado como un apoyo clave al rumbo económico impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y contó con la participación activa de su titular, Scott Bessent. En noviembre de 2025, Bessent sostuvo públicamente que la operación generó una ganancia financiera para Estados Unidos, descartando críticas internas que la calificaban como un rescate sin retorno.