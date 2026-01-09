La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur
Tras más de dos décadas de negociaciones, el bloque europeo avanzó con el tratado de libre comercio, aunque aún resta la ratificación formal.
La autoridad monetaria confirmó que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas bajo el acuerdo por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense.Economía09/01/2026GASTON PAROLA
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que durante diciembre de 2025 completó la cancelación total de las operaciones financieras realizadas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el marco del swap cambiario anunciado en octubre del año pasado por un monto de hasta USD 20.000 millones.
Según se detalló oficialmente, la cancelación alcanzó a todos los movimientos efectuados durante el último trimestre de 2025. El mecanismo había sido activado como herramienta de estabilización cambiaria en un contexto de fuerte volatilidad del mercado, especialmente en las semanas previas a las elecciones de octubre.
De acuerdo a información surgida de documentos oficiales de ambos países, Argentina llegó a utilizar aproximadamente USD 2.500 millones de la línea disponible. Esos fondos fueron vendidos por el Tesoro estadounidense en el mercado local cuando el tipo de cambio tocó el límite superior de la banda de flotación.
Desde el BCRA remarcaron que este tipo de operaciones se manejan bajo estrictos criterios de confidencialidad, por lo que no se difunden detalles puntuales sobre cada intervención. No obstante, aclararon que el acuerdo de swap continúa vigente, lo que habilita su eventual utilización ante futuros episodios de inestabilidad financiera.
Además de la venta de divisas en el mercado oficial, el Tesoro de Estados Unidos también participó mediante la compra de pesos en el mercado de contado con liquidación, con el objetivo de contribuir a la reducción de la brecha cambiaria.
El respaldo del Tesoro estadounidense fue interpretado como un apoyo clave al rumbo económico impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y contó con la participación activa de su titular, Scott Bessent. En noviembre de 2025, Bessent sostuvo públicamente que la operación generó una ganancia financiera para Estados Unidos, descartando críticas internas que la calificaban como un rescate sin retorno.
Tras más de dos décadas de negociaciones, el bloque europeo avanzó con el tratado de libre comercio, aunque aún resta la ratificación formal.
Un informe del Congreso estadounidense advirtió sobre la sostenibilidad de las reformas, la deuda y el peso de Argentina como socio comercial.
El Gobierno nacional actualizó parcialmente los impuestos a los combustibles y aplicó nuevas subas durante todo enero de 2026.
El Gobierno confía en una reacción favorable de bonos y acciones tras la sanción de la ley, aunque analistas advierten que el impacto podría ser moderado.
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de diciembre según la terminación del DNI. Hoy cobran beneficiarios con documentos finalizados en 6 y 7.
Con presupuestos ajustados, las familias apelan cada vez más al crédito. En octubre, las tarjetas superaron al débito y marcaron un cambio en los hábitos de pago.
El elenco xeneize recibirá en la Bombonera al cuadro colombiano el miércoles 14 de enero en un duelo que le hará honor al fallecido director técnico.
El presidente de Estados Unidos aseguró que Delcy Rodríguez colabora con Washington y sostuvo que el país aún no está en condiciones de ir a las urnas.
La medida incluye 31 entidades vinculadas a la ONU y fue oficializada mediante un memorándum presidencial.
La organización oficializó el cronograma completo de la primera fase, que se jugará entre el 18 de enero y el 8 de abril en distintas sedes del país.
Un fallo federal obliga a Vialidad Nacional a intervenir en un plazo de 48 horas en tramos del departamento General López.
La autoridad monetaria confirmó que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas bajo el acuerdo por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense.
Tras más de dos décadas de negociaciones, el bloque europeo avanzó con el tratado de libre comercio, aunque aún resta la ratificación formal.
La propuesta comenzará el lunes 12 de enero en el Balneario Municipal y ofrecerá actividades físicas, recreativas y sociales para adultos mayores.