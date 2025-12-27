Deuda, dólares y una economía que no despega
El cierre de 2025 llega marcado por fuertes vencimientos financieros, una actividad económica débil y un escenario político condicionado por negociaciones en el Congreso.
Política 27/12/2025
El presidente Javier Milei celebró este viernes la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, luego de que el Senado sancionara ambas iniciativas impulsadas por el oficialismo.
Tras conocerse el resultado de la votación —46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención—, el mandatario utilizó su cuenta en la red social X para expresar su satisfacción con una de las consignas que lo acompañan desde la campaña: “Viva la Libertad, carajo”, junto a una imagen del tablero electrónico del recinto.
En la misma línea se manifestó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien destacó el respaldo legislativo al plan económico del Gobierno y valoró el trabajo realizado por el equipo oficialista para alcanzar la aprobación.
También se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien publicó una imagen junto a colaboradores y remarcó que la sanción del Presupuesto consolida el camino de “orden y equilibrio fiscal” planteado por la gestión nacional.
Desde la Oficina del Presidente, a través de un comunicado, se resaltó que la Ley de Inocencia Fiscal busca proteger a los ciudadanos frente a posibles persecuciones arbitrarias por el uso de sus ahorros. Además, se explicó que las modificaciones en materia tributaria y la creación de un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias apuntan a facilitar el cumplimiento fiscal y fomentar la actividad económica.
El Gobierno sostuvo que los controles aplicados en décadas anteriores no lograron combatir eficazmente el lavado de dinero y que, a partir de ahora, los esfuerzos se concentrarán en delitos complejos, sin afectar a trabajadores, productores o pequeñas empresas. En ese marco, Milei invitó a los contribuyentes a adherir al nuevo régimen y afirmó que la medida representa un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los ciudadanos.
